Poveștile a patru tineri designeri. Ce îi motivează să lucreze într-un domeniu în care banii nu ajung să-ți cumperi materialele: „Vreau ca hainele pe care le fac să exprime emoții”

„Doamne, cât de frumoasă ești!”, îi spune cu entuziasm o fată prietenei ei, peste un gard. Fata complimentată e machiată și coafată, are un coc împletit jos, la spate și e îmbrăcată într-un halat alb simplu, cu un cordon bleu în talie.

E vineri seara și fata în halat urmează să prezinte mai multe ținute pe podiumul amplasat în Grădinile Palas, cu ocazia Romanian Fashion Week din cadrul Romanian Creative Week. Prietena ei o îmbrățișează peste gardul care împrejmuiește Grădinile Palas și delimitează backstage-ul în care se întâmplă magia pregătirilor de terasele din apropiere.

Vineri, sâmbătă și duminică (24, 25 și 26 mai) au avut loc prezentări de modă ale colecțiilor tinerilor și designerilor consacrați, serile de fashion închizând emblematic festivalul de 12 zile ce a activat Iașiul. Vineri e seara celor la început de drum.

Backstage-ul e format din trei corturi albe, unul găzduind zeci de modele la coadă pentru coafat, al doilea pentru machiat și al treilea, plin de standere cu haine și designeri care fac ultimele retușuri pieselor îndelung lucrate.

În cortul cu standerele de haine, pe zeci de umerașe atârnă diferite piese: paltoane cu inserții de printuri 3D, rochii din cămăși desconstruite, bluze din voaluri roz-pudrat, pantaloni supradimensionați din piele.

În cortul cu standerele de haine și creatorii lor, Ionuț Răzvan vorbește cu colegii. Poartă o pereche de blugi, un tricou și ochelari de soare.

Primul show pe care Ionuț Răzvan l-a văzut și care l-a făcut să se îndrăgostească de fashion a fost al lui Alexander McQueen din 2009, cu colecția „Horn of Plenty”.

De haine a fost pasionat de mic, dar venind dintr-o familie cu istoric profesional militar și sportiv, n-a simțit pe deplin să dea curs pasiunii, chiar dacă mereu a tânjit după a fi creator de modă.

Show-ul lui McQueen l-a marcat prin drama și volumele colecției. Dar mai ales că i-a arătat că fashionul nu trebuie să însemne doar glam, să fie strălucitor sau exclusiv pentru covorul roșu.

Ionuț are acum 28 de ani și povestește că hainele pot să exprime și emoții.

„Asta mi-am dorit și prin hainele pe care le fac să exprime emoții. Poate să nu fie neapărat pe gustul publicului larg, ci m-aș bucura chiar dacă oamenii ar spune «Ce-i asta? Ce văd? Nu-mi place». Înseamnă că a stârnit ceva, o reacție.” Un semn că tot ce a creat n-a trecut cu indiferență pe lângă oameni.

Despre ținutele prezentate, Ionuț spune că nu sunt doar 12 ținute care i-au plăcut lui, ci 12 povești.

Tânărul designer crede că sunt mai multe tipuri de a crea: pornești de la un moodboard, faci niște documentare sau pleci de la o piesă anume.

Dar lui Ionuț îi place să pornească de la o emoție.

Colecția cu care a venit la Iași se numește „The Shirt You Left Me” („Cămașa pe care mi-ai lăsat-o„) și are la bază ideea că oamenii îți lasă ceva la finalul unei relații – fie ea romantică sau profesională. Îți lasă atât obiecte, cât și sentimente.

Astfel, nucleul colecției se învârte în jurul puterii oamenilor de a lua acel ceva – „care poate să fie o traumă, o cămașă, ca în cazul meu sau orice”, povestește Ionuț, „și să o transforme în ceva frumos. Adică să-ți iei durerea pe care o ai și să faci ceva cu ea.”

Dintre ținutele prezentate, câteva se disting de la distanță. Cum ar fi rochia din patru cămăși, cu care a și închis prezentarea. Setul format dintr-un corset din minimâneci și fusta cu două mâneci și guler. Rochia-cămașă care se îmbracă invers, cu o fundă bleu gigant, aplicată la mijloc.

Ionuț n-a urmat un liceu sau o facultate cu profil artistic, ci e absolvent de Publicitate a Facultății de Jurnalism de la Universitatea din București. Asta, după ce prima opțiune fusese Dreptul, dar și-a dat seama rapid că economia nu e pentru el.

Chiar dacă avea talent la desen și universitatea de arte ar fi fost o alegere mai potrivită, nu mai desenase de la opt ani. Asta, până în clasa a V-a.

Prinsese obiceiul de a desena rochii pe toate caietele de la școală, iar într-o zi, profesoara de biologie i-a observat una dintre opere. „Tu vrei să fii ca Versace!”, i-a spus femeia, iar în capul lui Ionuț au început să se învârtă rotițele.

Neavând cuvintele potrivite până atunci, a căutat mai multe informații despre creatorul de modă Gianni Versace și așa a descoperit designul vestimentar, meseria pe care a ținut-o în brațe până la liceu, când s-a răzgândit din nou.

Pentru că îi plăcea să scrie, s-a gândit să dea la Jurnalism, însă părinții n-au fost cei mai încântați. „Să te duci după Bianca Drăgușanu în club? Cu microfonul după ea?”, a fost reacția tatălui, pentru care jurnalismul însemna cu precădere doar conținut de tabloid și reviste glossy.

Așa că a doua cea mai bună variantă a fost Facultatea de Comunicare și Relații Publice. După cei trei ani la Universitatea din București, Ionuț a ajuns la un master în Canada. Cu ideea de a se muta definitiv acolo, și-a luat pisica și au zburat împreună 12.000 de kilometri.

După un semestru, îl măcina din ce în ce mai tare ideea că nu face ce trebuie cu viața lui, în timp ce creștea dorința în el de a-și urmări adevăratul vis. La scurt timp, cu cei 1.100 de dolari pe care îi mai avea, și-a sunat mama și i-a spus că revine în România să facă modă.

„Am deja 24 de ani, eu vreau să fac modă”, rezumă Ionuț conversația dintre el și mama sa. „Eu mă întorc și fac modă, n-am cum altfel.”

Așa a început să deseneze din nou și să se pregătească pentru admiterea la programul de licență de la UNARTE. A luat legătura cu un atelier de croitorie și a învățat tot ce avea nevoie: să coasă la mașină, să surfileze, să facă tipare.

Părinții s-au arătat în continuare reticenți, dar cu timpul au văzut că e mult mai dedicat, spre deosebire de prima facultate. S-au convins și mai tare când au aflat de colaborările cu cântărețele Antonia, Delia și Emaa, pe care le-a îmbrăcat pentru videoclipuri, dar și pe câteva dintre concurentele show-ului TV „Bravo, ai stil!”.

„A văzut proiecte, a văzut că mă caută stiliști, și așa, maică-mea a devenit cea mai mare fană a mea”, povestește Ionuț. „Ba chiar i-am făcut un costum și două rochii. Am făcut și o rochie de mireasă, o rochie de cununie civilă, un costum, am făcut de toate.”

Ionuț a absolvit UNARTE anul trecut și a câștigat premiul pentru cea mai bună colecție din generația lui, iar acum colaborează cu un atelier unde își lucrează comenzile. Are și acasă, în București, o mașină de cusut industrială, dar spune că e mult mai ușor să lucrezi într-un atelier unde ai toate uneltele necesare la îndemână. „Mașină de surfilat, stații de călcat, tot felul. E mult mai ușor cu un sprijin tehnic.”

Până la RFW, a mai prezentat și la Fashion Week în Cluj, la Timișoara și Arad.

După modelul multor altor designeri, brandul îi poartă numele și a creat și o pagină dedicată pe Instagram. Astfel, businessul în sine a început să meargă după ce a lansat și și-a promovat colecția de licență. Explozia de reacții a și ajutat ca vedetele să-l remarce și să vrea să colaboreze.

În munca de creație, cel mai important lucru pentru Ionuț e research-ul.

Fiecare designer, în opinia mea, trebuie să aibă un «point of view», ceva ce te diferă. Noi nu mai reinventăm roata acum. Deja bluza este făcută, sacoul este făcut, pantalonii sunt făcuți. Important e cum vii tu cu experiența ta, cu cultura ta, cu punctul tău de vedere asupra acelei piese. Cum o transformi.

Dincolo de documentare, Ionuț crede că, la început de drum, designerii au nevoie și de foarte multă răbdare. Crede că e nevoie de asta și pentru că industria locală de fashion nu e foarte dezvoltată la noi.

Astfel, clienții cu putere de cumpărare merg, de obicei, către designerii consacrați, iar ceilalți cumpără haine mai accesibile ca preț, din malluri sau magazine online.

După patru ani de când s-a hotărât să pornească pe drumul ăsta, cu o prezență puternică și constantă în social media, Ionuț încă nu se poate întreține în totalitate din asta. Are în continuare o colaborare pe copywriting, o mare parte din bani investind-o tot în materiale și pentru haine.

Dincolo de răbdare, Ionuț crede că oamenii la început de drum au nevoie și de un sprijin financiar. El însuși încă nu și-a recuperat investiția făcută pentru colecția de la licență.

Există persoane care aleg să recicleze diverse materiale, refolosindu-le.

Există un soi de boost sezonier, cum e vara, când poate crește cererea: de la balurile studenților la mai multe nunți și botezuri pentru care poți crea piese pe comandă.

„Cred că de acolo poți să scoți mai mulți bani decât din serii”, povestește Ionuț. „Bine, ar fi genial să poți să zici că scoți o serie, o pui pe site și lumea comandă și nu mai e atât de «time consuming» cu clientul în atelier, pentru măsurători, probe.”

Dincolo de stabilitatea financiară, printre visele lui Ionuț se mai numără ca la anul să se afle printre designerii mari ai festivalului.

Își dorește mult și un magazin pe Calea Victoriei. Sau să intre într-un mall și să vadă „Ionuț Răzvan” la intrarea în magazin.

„E ego de designer”, explică el. „Altfel n-am mai avea cum să facem meseria asta.” În același timp i-ar plăcea și să se mute într-o capitală a modei din Europa, la Milano, Paris sau Londra.

Un model de succes la care râvnește e românca Ancuța Sarca, ea realizează încălțăminte, iar pantofii ei au fost purtați de cântărețe celebre precum Rihanna, Dua Lipa, Cher, Doja Cat sau SZA.

Însă cea mai mare împlinire ar fi să ajungă atât de cunoscut, încât să nu știe cine cumpără de la el și să-și vadă pur și simplu hainele purtate pe stradă.

La intrarea în cortul cu hainele, în dreapta, o fată roșcată cu breton și ochii albaștri, mari își calcă, ușor încruntată, hainele direct pe umeraș, cu un fier de călcat vertical, cu abur.

E îmbrăcată toată în negru și zâmbetul larg îi dezvelește o strungă care o transformă într-un copil de 12-13 ani. Alături de șapca purtată invers, pare chiar un personaj din desene animate.

Alesia Cîdă e pentru a treia oară prezentă în cadrul Romanian Fashion Week, așa că emoțiile s-au risipit după prima experiență, pe când era studentă în anul II la Fashion Design la o Universitate din Londra.

Are 21 de ani și e din Brașov, însă nu i-au plăcut dintotdeauna hainele; abia prin clasa a VII-a s-a produs schimbarea.

„E foarte amuzant că eu când eram mică uram hainele”, povestește Alesia râzând. „Deci nu îmi plăceau deloc, primeam haine de ziua și eram supărată, dar supărată pe bune.”

Prin clasa a VI-a și-a descoperit talentul la desen și pictură, iar în clasa a VII-a, când a început un curs de japoneză, a descoperit și o pagină de Facebook cu streetwearul din Tokyo.

Filmulețele au fermecat-o și atunci a fost momentul când și-a dat seama că vrea să facă fashion design, să încerce tot felul de combinații ciudate sau cel puțin neașteptate.

De acolo, parcursul natural a dus-o către Liceul de Arte din Brașov – unul slab, după părerea ei, dar cea mai apropiată variantă de ce voia să facă, iar părinții au susținut-o din prima.

După ce a terminat liceul, în toamna aceluiași an a mers la London College of Fashion, de la Universitatea de Arte din Londra, pe care a și absolvit-o anul trecut. Acum, Alesia așteaptă răspuns pentru admiterea la masterul de Fashion Central Saint Martins, din cadrul aceleiași universități.

Nu urmărește neapărat trendurile mari, ci în colecțiile ei mai degrabă se ghidează după propriile trăiri. Așa a construit și ținutele cu care a venit la Iași, inspirate de copilărie.

În piesele pe care le-a făcut, a vrut să aducă atât acea energie copilărească, dar și nostalgia care vine la pachet.

Ba mai mult, a vrut să arate exact cum ne amintim copilăria: mai degrabă momente și fragmente șterse, difuze, blurate, ca într-un vis mai degrabă decât o înșiruire coerentă de imagini clare.

„Am încercat să redau ideea asta de «nu-mi aduc aminte așa bine»”, spune Alesia, „să ofer cumva feelingul de copilărie”.

Iar asta se vede prin texturile pastelate și blurate pe care le-a ales pentru unele piese, în timp ce alte ținute duc cu gândul la copilărie prin berete folosite sau dresuri colorate.

O altă componentă importantă pentru Alesia e și cea de sustenabilitate, de a refolosi materiale deja existente și de a le reda o nouă viață.

La sfârșitul zilei, sunt una dintr-un milion și dacă nu vrea nimeni hainele astea, eu măcar știu că vesta asta, de exemplu, am făcut-o din șosetele mele rupte. N-o să am nicio remușcare că o să ajungă la gunoi sau o să polueze.