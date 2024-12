Cele mai așteptate festivaluri din 2025. Justin Timberlake vine pentru prima dată în România la Electric Castle & spectacol la Nostalgia și Untold

Nostalgia (7 – 8 martie 2025)

Unul dintre cele mai spectaculoase și așteptate festivaluri se întoarce și în 2025! După ce la ediția de toamnă, Nostalgia Imaginarium a adunat peste 30.000 de oameni, în noul an festivalul aduce la start un alt show grandios.

Nostalgia Flori, Fete sau Băieți se întoarce pe 7 și 8 martie 2025, la Romexpo. „Pregătește-te să retrăiești cele mai frumoase momente din copilărie, cu muzica, jocurile și atmosfera care au definit generații”, este anunțul organizatorilor.

Biletele au fost puse deja în vânzare pe site-ul evenimentului și au prețuri speciale între 99 și 119 lei.

„Cu fiecare eveniment Nostalgia ne dorim să ducem distracția și tehnologia la următorul nivel. Și să ne mărim comunitatea cu și mai mulți oameni buni, din toate generațiile de vârstă”, spune Silviu Lăcătuș, reprezentant al evenimentului.

Beach, Please! (9 – 13 iulie 2025)

Cea de-a patra ediție a festivalului Beach, Please! va avea loc și anul viitor tot pe plaja din Costinești. Anul acesta, în cele 5 zile de festival, traficul a fost de 510.000 de persoane, iar numărul de participanți unici a fost de 133.000.

Recomandări Avocatul care și-a aruncat pe geam iubita însărcinată a fentat închisoarea pe viață. Justificarea instanței în cazul de omor: „Conflictul a fost întreținut de ambii”

Conform organizatorilor, peste 10.000 dintre participanți au venit din alte țări, precum Bulgaria, Ungaria, Marea Britanie, Irlanda sau Republica Moldova. Iar 90 ala sută din cei care au venit la Beach, Please! au avut abonament pe întreaga perioadă a festivalului.

Biletele au fost deja puse la vânzare, iar prețul acestora pornește de 899 de lei. Vârsta minimă pentru a participa la festival este de 14 ani. Minorii între 14 și 15 ani trebuie să fie obligatoriu însoțiți de un părinte sau tutore legal.

Electric Castle (16 – 20 iulie 2025)

Justin Timberlake vine oficial în România la festivalul Electric Castle, care va avea loc la Banffy Castle. Justin a fost distins cu şase Grammy Awards şi patru Emmys, considerate Oscarurile muzicii şi, respectiv, televiziunii.

Justin Timberlake aduce în România „The Forget Tomorrow World Tour”. Care în 2025 ajunge și în Europa. În Spania, Italia, Lituania, Estonia, Norvegia, Danemarca, Polonia sau Franța.

Recomandări Mircea Diaconu a murit. Actorul suferea de o boală cruntă

Anul trecut, la Electric Castle au fost 274.000 de participanți, cei mai mulți din cele zece ediții organizate până acum. Cel mai ieftin costă 139 de euro + taxe, iar cel VIP ajunge la 249 de euro + taxe. Există și un abonament special pentru cei sub 21 de ani la prețul de 109 euro + taxe.

Untold (7 – 10 august 2025)

Cea de-a zecea ediție a magiei Untold, unul dintre cele mai mari festivaluri din lume, va avea loc tot la Cluj-Napoca.

„Cu sute de artiști care performează la scenele amplasate în festival, Untold este evenimentul care celebrează muzica și prietenia”, este mesajul organizatorilor.

La ediția aniversară de 10 ani organizatorii spun că anul 2025 va aduce în lineup-ul festivalului artiști live în premieră pentru România, pe care fanii și-i doresc pe scena principală, experiențe inedite și multe alte surprize.

Recomandări Ne-am mai revenit? Să vorbim ce nu ne place. Candidatul unic e o idee-dezastru

Abonamentele la Untold 2025 au fost puse deja în vânzare, iar prețul va porni de la 139 de euro. În 2024, Untold a ieșit pe locul 3 în topul celor mai importante festivaluri din lume, după Tomorrowland din Belgia și EDC din Las Vegas!

Summer Well (8 – 10 august 2025)

Formaţia rock Snow Patrol este primul headliner anunţat la Summer Well Festival pentru evenimentul de anul viitor de pe domeniul Ştirbey.

Vorbim de cea de-a 14-a ediție a festivalului. „Summer Well surprinde în fiecare an cu momente de neuitat, un spațiu feeric și un lineup cu nume mari, dar și cu nume up & rising pe care le descoperi pentru prima dată pe scena din Buftea”, anunță organizatorii.

„Fiecare detaliu continuă misiunea Summer Well începută în 2011, și anume, să aducă pe scenele sale cei mai relevanți artiști ai momentului, construind totodată un festival ca o vacanță”, au mai punctat aceștia.

În 2024, pe scena festivalului au urcat, printre alții, Royal Blood, Keane, Nothing But Thieves sau Two Doors Cinema Club.

Unforgettable Festival (12 – 14 septembrie 2025)

Festivalul care a avut loc la Romexpo revine oficial și anul viitor. Și vorbim despre o „călătorie muzicală care te va purta dincolo de orizonturile cunoscute, într-o lume unde muzica este magie și magia devine realitate”.

Anul acesta, Romexpo a devenit o arenă a muzicii live, cu 12 spectacole ce au avut drept protagoniști artiști de talie internațională. Printre aceștia s-au numărat Al Bano și Romina Power, Jessie J, Lara Fabian, Garou, Havasi, Gipsy Kings, Gheorghe Zamfir sau Laura Bretan.

Peste 20.000 de persoane au fost prezente la eveniment. Momentan nu se cunosc numele celor care vor urca pe scenă, iar biletele încă nu au fost scoase la vânzare online.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News