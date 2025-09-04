Planifică-ți lista de cumpărături

Înainte să mergi în magazine sau să adaugi produse în coșul online, e important să îți faci o listă clară. Astfel:

  • elimini achizițiile impulsive;
  • știi exact cât urmează să cheltuiești;
  • te poți încadra în limita de credit de pe card.

Cu un credit online AXI Card, ai la dispoziție până la 4000 de lei, pe care îi poți folosi pentru a acoperi costuri esențiale, precum:

  • ghiozdan rezistent și ergonomic;
  • rechizite pentru tot anul școlar;
  • uniforme sau haine comode pentru școală;
  • laptop sau tabletă pentru activități educaționale;
  • abonament la transport public sau bicicletă pentru deplasare.

Prioritizează produsele obligatorii și lasă pe mai târziu achizițiile care nu sunt urgente.

Folosește cardul pentru cumpărături online și offline

Un avantaj al AXI Card este că îl poți folosi atât în magazine fizice, cât și online. În perioada Back to School, multe site-uri oferă reduceri sau pachete promoționale, iar tu poți profita imediat de ele fără să aștepți următorul salariu.

Beneficiile cumpărăturilor cu AXI Card

  • Plăți rapide și sigure, fără să cari numerar;
  • Acces imediat la ofertele limitate din online;
  • Monitorizarea cheltuielilor direct din aplicație;
  • Flexibilitate în gestionarea sumei utilizate.
Fie că iei un rucsac dintr-un magazin local sau comanzi cărți de pe internet, cardul îți oferă aceeași libertate de plată. 

Gestionează-ți inteligent bugetul

Pregătește-te pentru Back to School cu AXI Card

Un card de cumpărături nu înseamnă bani „în plus” fără grijă, ci o soluție de finanțare pe termen scurt pe care o administrezi responsabil. Cu AXI Card, îți poți împărți cheltuielile în sume mai mici, pe care le rambursezi ulterior, în funcție de cum îți intră veniturile. 

Trucuri pentru un Back to School fără presiune financiară

  • Verifică periodic soldul disponibil și cheltuielile efectuate;
  • Evită să folosești întreaga limită de credit dintr-o singură dată;
  • Folosește cardul doar pentru produse utile și necesare;
  • Stabilește un plan clar de rambursare.

O administrare atentă îți păstrează bugetul echilibrat și îți oferă siguranța că nu vei rămâne fără resurse pentru alte nevoi.

Profită de flexibilitatea rambursării

AXI Card îți oferă libertatea să alegi cum și când rambursezi sumele folosite. Astfel, poți acoperi cumpărăturile pentru școală fără să îți sacrifici alte cheltuieli lunare. Această flexibilitate îți permite să planifici bugetul pe termen scurt și să te adaptezi rapid la cheltuieli neașteptate, fără stres financiar sau compromisuri asupra necesităților zilnice. 

Avantaje practice:

  • nu depinzi de un credit bancar clasic;
  • ai acces la bani oricând ai nevoie;
  • rambursezi în ritmul tău;
  • poți reîncărca limita cardului imediat ce achiți o parte din sumă.

Cum te ajută AXI Card să fii mereu pregătit?

Când ai copii sau studii proprii de urmat, cheltuielile nu se limitează la începutul anului școlar. Pe parcurs apar excursii, activități extrașcolare, cursuri online sau evenimente neprevăzute. Cu AXI Card, poți gestiona aceste situații rapid, fără să fie nevoie să amâni sau să renunți la oportunități.

Fie că este vorba de:

  • plata unei tabere școlare;
  • achiziționarea de materiale pentru un proiect;
  • înscrierea la un curs de perfecționare;
  • înlocuirea unui dispozitiv stricat;

Vei avea mereu la îndemână o soluție de finanțare flexibilă. 

Back to School poate fi o perioadă aglomerată, dar nu trebuie să fie și stresantă din punct de vedere financiar. Cu AXI Card, ai control asupra cheltuielilor, libertate în cumpărături și flexibilitate în rambursare. În loc să te îngrijorezi de costuri, te poți concentra pe ceea ce contează cu adevărat: un început de an școlar plin de energie și reușite. Alegând să folosești un instrument financiar care îți oferă autonomie și siguranță, îți creezi un start de an școlar mai liniștit și mai bine organizat.

Acum e momentul să îți faci un plan, să îți pregătești lista și să folosești inteligent resursele pe care le ai la dispoziție.

Aplică online pentru AXI Card și pregătește-te pentru Back to School fără griji! 

Sursa foto: shutterstock.com

