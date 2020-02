De Bobi Neacșu,

Militarii din detașamentul Carpathian Pumas au fost alertați în vederea realizării unei misiuni de evacuare medicală pentru a transporta doi militari din Forțele Armate ale Republicii Mali (Forces armées maliennes/FAMa) de la 80 de kilometri de Gao, răniți în luptele din zona de sud, în data de 14 februarie, se arată în comunicatul Armatei Române.

„Acest lucru a constituit o dublă premieră pentru detașamentul românesc din Mali, întrucât militarii au intervenit pentru prima dată pentru a sprijini în mod direct Forțele Armate Maliene (FAMa) într-o astfel de situație. În plus, această misiune a fost primul MEDEVAC realizat pe timp de noapte de la dislocarea detașamentului în baza Camp Castor.

După lăsarea serii, în 15 minute de la declanșarea lanțului de alertare, echipajul a decolat în vederea realizării misiunii. În aproximativ o oră, elicopterul a revenit în Gao cu cei doi răniți”, precizează sursta citată.

„Fie zi sau noapte suntem gata să intervenim. O astfel de situație nu are cum să ne prindă cu garda jos, întrucât suntem pregătiți 24 din 7 să acționăm pentru evacuare medicală. Deși gradul de iluminare al lunii a fost scăzut, acest lucru nu a pus probleme în executarea misiunii”, este de părere căpitan-comandorul Berar Ciprian, pilotul comandant al echipajului.

De asemenea, medicul echipajului, Toader Mădălin punctează că „rolul nostru este să asigurăm sprijin medical și iată că am demonstrat încă o dată solidaritatea noastră față de cei care cad pradă acțiunilor insurgente. Am îngrijit doi pacienți și împreună cu colegii mei am făcut tot posibilul ca aceștia să beneficieze de tratament și ajutor pe timpul deplasării cu aeronava”.

