Premierul Dăncilă primește primele rapoarte privind fetița luată cu mascații. ”Dincolo de anchetă, este important ce simte acest copil”

”Merg la Guvern acum pentru a vedea toate documentele (…) Am discutat cu fiecare ministru, ați văzut și declarațiile procurorului general. Dincolo de anchetă, este important ceea ce simte acest copil”, a declarat Viorica Dăncilă, răspunzând la o întrebare privind situația fetiței din Baia de Aramă.

Premierul a evitat să evalueze prestația autorităților implicate în acest caz înainte de a avea un tablou complet al incidentului.

”Este bine să văd care este realitatea înainte de a veni cu anumite afirmaţii în spaţiul public. Am înţeles din declaraţiile pe care le-am văzut după acele imagini care ne-au şocat pe toţi, am înţeles că de fapt poliţistul a încercat să o ridice pe fetiţa care a căzut. Nu pot să spun nici că este aşa, nici că nu este aşa, o să am toate documentele astăzi”, a spus Dăncilă.

Ea a precizat Legea adopțiilor va fi modificată curând pentru ca procedurile legale să fie scurtate. ”Este necesară, în primul rând, o simplificare a adopţiei, să nu mai dureze atât de mult. Eu ştiu ce înseamnă acest proiect, ştiu ce înseamnă să vrei să adopţi un copil şi actele să dureze foarte mult”, a spus șefa Guvernului.

Legea adopțiilor va intra miercuri pe ordinea de zi a votului din Camera Deputaților.

