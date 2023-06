„Am venit în faţa dumneavoastră să vă prezint astăzi nu doar un program de guvernare, ci, mai ales, viziunea pentru naţiune propusă de noi pentru următorul an şi jumătate! Greva din Educaţie, semnalele venite şi din alte zone ale societăţii, reprezintă pentru mine un mesaj clar: românii ne cer o schimbare majoră şi curajoasă de ritm şi de viziune. De aceea, Educaţia trebuie să devină un pilon real de dezvoltare durabilă a societăţii româneşti!”, și-a început discursul premierul desemnat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a mai afirmat că „această guvernare este despre reforme şi economie, iar „viziunea privind guvernarea iunie 2023 – decembrie 2024 se referă la Dezvoltare pentru Modernizarea României”.

„Trecem de la Stabilizare la Modernizarea economică şi socială a ţării! Prin reformele atât de necesare societăţii şi economiei româneşti! Prin parteneriat cu mediul de afaceri astfel încât aici, în România, să se producă mai mult. Prin investiţii pentru crearea de locuri de muncă, mai multe şi mai bine plătite aici, în ţară. Prin lupta cu preţurile şi sprijinul pentru refacerea puterii de cumpărare a populaţiei”, a declarat el, în conferința de presă.

Marcel Ciolacu a anunţat că propune un plan cu 5 mari obiective

Rezolvarea, odată pentru totdeauna, a problemei pensiilor speciale şi adoptarea noii legi privind salarizarea unitară;

Stoparea creşterii preţurilor şi refacerea puterii de cumpărare;

Dezvoltarea sistemelor publice de Educaţie şi Sănătate – principalul argument pentru a-i convinge pe românii plecaţi să se întoarcă în ţară;

Patriotism economic – dezvoltare economică prin creşterea producţiei naţionale, atragerea de bani europeni şi alocări bugetare;

Crearea de locuri de muncă mai multe şi mai bine plătite.

Marcel Ciolacu a mai afirmat: „Trebuie să avem o creştere economică de peste 3% pe an. Trebuie să ducem inflaţia la sub 8% până la final de an. Şi să reducem dependenţa de import!”.

„Singura şansă de a ieşi din criza în care ne aflăm este ca România să se dezvolte prin patriotism economic! România poate trece de la economia bazată pe consum de bunuri din import la economia bazată pe producţie”, a mai spus președintele PSD.

Potrivit liderului PSD, „prioritatea noastră este mărirea subvenţiilor acordate producătorilor agricoli şi stimulente financiare pentru înfiinţarea fabricilor de prelucrare şi producţie de alimente, aici, în România. «Cumpără româneşte» trebuie să fie liantul natural care să ne ghideze acţiunile”.

„Vrem să înfiinţăm locuri de muncă mai multe şi mai bine plătite. Lucrătorii români trebuie determinaţi să rămână în ţară. De aceea, vom reduce gradual impozitarea muncii, mai ales pentru cei cu venituri mici şi medii. Astăzi, avem una dintre cele mai mari poveri fiscale din UE la salariile mici – de două ori mai mare decât in Germania, de exemplu”, a afirmat Marcel Ciolacu.

El a mai spus că țara noastră se află încă în cercul vicios al salariilor mici şi o treime dintre salariaţii din România primesc acum salariul minim de 3.000 lei brut, adică sub 1.900 de lei net”.

Salariul minim: 500 de euro net

„La finalul acestui mandat, orice angajat trebuie să câştige minim 500 de euro net lunar, iar câştigul salarial mediu net să ajungă la 1.000 de euro. Acest guvern va avea grijă şi de cei care au muncit o viaţă întreagă! Aşa cum am făcut de fiecare dată când ne-am aflat la guvernare, pensiile vor creşte! În plus, toţi românii cu venituri mici şi medii, salariaţi sau pensionari, vor fi în continuare sprijiniţi de stat. Toate formele de ajutor – vouchere pentru alimente şi pentru plata facturilor la energie şi gaze vor continua”, a anunţat Ciolacu.

El a mai spus că „accentul prioritar al politicilor publice va fi pus pe serviciile educaţionale şi de sănătate”.

„În ceea ce priveşte Educaţia, ne-am asumat angajamentul de a creşte accelerat salariile prin noua Lege a salarizării unitare. Şi asta voi face! Pentru a reduce abandonul şcolar şi a oferi şanse egale la educaţie, propunem o serie de soluţii, finanţate de la buget şi din fonduri europene, pentru copiii în nevoie – vouchere pentru o masă caldă pe zi, transport şcolar, îmbrăcăminte, rechizite de două ori pe an şi consiliere psihologică”, a mai spus Ciolacu.

Premierul desemnat Marcel Ciolacu a depus în Parlament lista viitorilor miniștri, iar votul de învestire a noului Executiv este programat joi, 15 iunie, de la ora 12.00.

