Preotul din Mureș, urmărit de soțul presupusei amante
Preotul a fost agresat fizic de soțul unei enoriașe, cu care se presupune că ar fi avut o relație extraconjugală. Conform televiziunii Antena 3 CNN, preotul se întorcea de la o înmormântare când a fost atacat.
Îmbrăcat în sutană, parohul a fost surprins de soțul furios al femeii. Nu este clar cum a aflat bărbatul de presupusa aventură sau dacă acuzațiile sunt întemeiate.
Preotul în sutană, bătaie pe stradă cu soțul ispitei
În timpul altercației, preotul s-a apărat, lovind la rândul său agresorul. Poliția a intervenit pentru a calma situația. În urma incidentului, preotul a primit o brățară electronică, în timp ce agresorului i s-a emis un ordin de restricție.
Autoritățile continuă investigațiile pentru a clarifica și circumstanțele, și responsabilitățile în acest caz care a șocat comunitatea locală.
Cum funcționează sistemul de monitorizare cu brățară electronică
Sistemul de monitorizare cu brățară electronică din România funcționează astfel: persoana supravegheată poartă o brățară atașată la gleznă sau, în cazuri excepționale, la braț, iar alături primește un dispozitiv mobil care transmite constant poziția.
Acest sistem generează automat alerte în caz de depășire neautorizată a unui perimetru stabilit, apropiere de o persoană protejată sau încercarea de a îndepărta forțat brățara, iar alertelor li se răspunde prin intervenția imediată a organelor de ordine.
Monitorizarea este automatizată și strict reglementată pentru a proteja atât victimele violenței domestice, cât și pentru a asigura respectarea măsurilor judiciare.
