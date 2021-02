Pariul pe metale prețioase vine după ce bursele din întreaga lume au înregistrat scăderi mari săptămâna trecută, ca urmare a volatilității induse de războiul micilor investitori cu fondurile speculative.

La acel moment au crescut masiv acțiunile unor companii ca GameStop, AMC, Nokia, BlackBerry, KOSS și Express.

Ca să își acopere pierderile, fondurile speculative au fost forțate să vândă acțiuni la alte companii, declanșând scăderi pe linie.

Organizați pe forumuri, micii investitori care folosesc aplicații precum Robinhood caută acum active împotriva cărora marile fonduri au pariat. Hashtag-ul ”#silversqueeze” era luni în trend pe Twitter.

Prețul argintului a crescut cu 11% pe bursa de metale de la Londra, până la 30,03 dolari, și înregistrează cea mai mare creștere din 2008 încoace. De miercuri până luni cotațiile argintului au urcat cu 19%.

The ramifications of a #silversqueeze cannot be underestimated. If its exposed that there are more paper claims on silver than actual silver, not only would payoff be enormous, but gold would be next. #Bitcoin fixes this.