De Paul Tecuceanu,

Un baril de petrol listat la New York pentru livrare în luna mai s-a încheiat luni, pentru prima dată, sub zero dolari, investitorii fiind gata să plătească pentru a scăpa de el din cauza lipsei de depozitare.

Mai exact, prețurile petrolului au ajuns până la -37,63 dolari barilul. Este cel mai scăzut nivel din momentul în care bursa NYMEX a deschis tranzacțiile futures pe petrol în 1983.

Cum a scăzut prețul pe baril în ultimele două decenii

Industria petrolului se confruntă cu o criză majoră din cauza carantinei generalizate impusă în majoritatea țărilor.

Citeşte şi:

Cum arată lupta cu COVID-19 într-un spital din Chicago. Asistentă medicală româncă: „Am crezut că sunt condamnată la moarte. Acum, vrem să privim lucrurile altfel”

Iubirea de oameni, mai presus decât frica de coronavirus. Povestea unei femei din Bârlad, ”îngerul păzitor” al celor bătrâni și necăjiți

GSP.RO Ibrahimovic a explodat: „Am 300 de milioane în cont și o insulă. Vă omor pe toți!”

HOROSCOP Horoscop 21 aprilie 2020. Gemenii au nori negri peste viața sentimentală