Prima platforma locală care permite românilor să își cumuleze mai multe beneficii extrasalariale lunare

Angajații din companiile românești își pot cumula mai multe beneficii extrasalariale pe care le primesc, prin intermediul unui start-up local care oferă circa 2540 de astfel de beneficii de la 1400 de furnizori.

„Acest sistem de beneficii este unul foarte flexibil și foarte avantajos pentru angajați dar și pentru companii, mai ales că beneficiile se pot cumula de la o lună la alta, astfel că își pot lua pachete de vacanță sau alte produse mai scumpe”, a declarat Stelian Bogza, cofondator Benefitonline.ro

Această platformă funcționează ca un magazin online, fiecare anagajat avand un nume utilizator și parolă.

Cele mai căutate beneficii extrasalariale

Vacanțele sunt printre opțiunile de top pe care le aleg angajații români atunci când au de ales dintre beneficiile pe care le oferă compania la care lucrează, se arată într-un studiu al BenefitOnline.ro, cea mai mare platformă online de beneficii extrasalariale din România.

„Sunt angajatori care oferă cursuri profesionale sau oferă anfgajatului posibilitatea să își transfere beneficiile direct către Pilonul III de pensii”, a mai spus Bogza.

Cu toate acestea, tichetele de masă, cadourile, decontarea transportului, vacanțele în România şi pensiile private sunt principalele beneficii extrasalariale pe care angajații și le-au ales anul trecut.

Anul trecut, cele mai accesate beneficii au fost din categoria celor deductibile: tichetele de masă – 52% din bugetele cheltuite în platforma BenefitOnline.ro au fost direcţionate către acest tip de beneficiu.

În topul preferinţelor angajaţilor români se mai află şi cadourile (oferite sub formă de carduri cadou la retaileri importanți, tichete sau vouchere de cumpărături etc.) – aproape 24% din bugetele de beneficii fiind alocate pentru diferite tipuri de cadouri – precum și decontarea serviciilor de transport în comun sau a carburantului – 10,5% din buget.

Vacanțele în România s-au situat pe locul al 4-lea în topul preferințelor angajaților români, accesarea lor realizându-se prin intermediul voucherelor de vacanță. Pensiile facultative – pilonul 3, activitățile din zona sport & wellness și sănătate (categorie ce include abonamente la rețele private de sănătate, asigurări de sănătate, servicii stomatologice) s-au regăsit de asemenea în preferințele angajaților de anul trecut.

„Am observat, în 2017, o apetență a angajaților pentru cadouri și gift-carduri, abonamente pentru sport & wellness, cât și pentru diferite tipuri de servicii medicale, categorii care atrag interesul și bugetele utilizatorilor platformei BenefitOnline.ro. Ne așteptăm ca această tendință să se accentueze și mai mult anul acesta”, spune Stelian Bogza, cofondator BenefitOnline.ro.

Potrivit lui, dacă barbații se axează mai mult spre beneficii precum pensia privată sau vacanțe cu familia, femeile aleg beneficii care merg mai de moment. Dacă luăm pe categorii de vârstă, tinerii sunt cei care preferă citybreak-uri si aleg beneficii extrasalariale de scurtă durată, precum cadourile, în timp ce angajații mai în vârstă preferă vacanțele o dată pe an sau pe cele cumulate pe mai multe luni.

Și pentru că au unde alege, în medie, opțiunile angajaților s-au schimbat o dată la două luni.

Beneficiu extrasalarial, bani de o naștere

Cel mai scump beneficiu accesat anul trecut, în platforma BenefitOnline.ro, a fost un pachet de naștere, la un furnizor privat de servicii medicale, în valoare de 4.950 de lei.

Cu toate că femeile și bărbaţii au arătat interes similar pentru mare parte din beneficii, în anumite situaţii, opţiunile angajaţilor s-au diferenţiat în funcţie de sex. Astfel, în 2017, femeile au optat mai mult pentru cadouri şi cursuri profesionale, iar bărbaţii au investit mai mult în vacanțe în România şi pensii private.

Banii din beneficii se pot cumula

„Soluția BenefitOnline.ro le permite angajaților acumularea parțială sau totală a bugetului lunar primit de la companie, astfel că, anul trecut, aproximativ 40% dintre angajaţi au utilizat această facilitate a platformei, fapt care le-a permis să acceseze beneficii cu valori mai ridicate”, mai spune Stelian Bogza.

Sumele acordate lunar de companii pentru beneficiile extrasalariale ale angajaţilor variază între 150 de lei şi 750 de lei.

„BenefitOnline.ro le oferă angajatorilor multiple avantaje de ordin fiscal și de eficientizare a bugetelor de beneficii ale companiilor, cât şi reducerea gradului de încărcare operaţională a departamentelor de HR şi financiar, contribuind, în acelaşi timp, la creşterea nivelului de motivare şi retenţie a angajaţilor. Astfel, trei sferturi dintre companiile care au ales BenefitOnline.ro pentru a-și motiva angajații spun că utilizarea platformei le facilitează administrarea mai uşoară a beneficiilor acordate și îi ajută în procesul de retenție”, spune Adrian Sârbu cofondator BenefitOnline.ro.

Cine accesează aceste servicii

Opțiunile angajaților au fost diferite și în funcție de generația din care fac parte. Portofoliul de angajați care au folosit platforma BenefitOnline.ro în 2017 a fost împărțit astfel: Baby Boomers (> 48 de ani) – 2,2%, Generația X (38 – 48 de ani) – 16,5%, Generația Y (18 – 37 de ani) – 81,3%.

Astfel, concluzia alegerilor de beneficii pe generații a fost că toţi angajaţii, indiferent de vârstă, își doresc cadouri, servicii de sănatate sau transport, în egală măsură. Totuşi, angajații din generația Y (cu vârste cuprinse între 18 – 37 de ani) sunt motivați mai mult de cursuri profesionale și limbi străine și de vacanțe în România. Angajații din generația X (cu vârste cuprinse între 38 – 48 de ani) au investit mai mult în pensii private și vacanțe în România.

Când angajații achită cu banii lor beneficiile voluntare care reprezintă diverse oferte și reduceri negociate direct de BenefitOnline.ro, la diverși furnizori, abonamentele și activitățile de sport & wellness domină alegerile, cu 39% din totalul opțiunilor, urmate de produse fashion & beauty (20%), gadget-uri IT și abonamente telecom (14%), oferte la restaurante & cafenele, activitați pentru timp liber și hobby, servicii medicale și auto.

Bugetele de beneficii alocate de angajatori

Angajatorii au cheltuit peste 46 de milioane de lei pentru beneficiile pe care angajații le-au ales anul trecut în platforma BenefitOnline.ro. Bugetul de beneficii cheltuit de companii în 2017 a fost mai mult decât dublu față de anul precedent și anticipăm pentru 2018 un volum de minimum 100 milioane de lei. În primele două luni ale anului 2018, bugetul de beneficii al companiilor deja alocat angajaților a fost de aproximativ 23 de milioane de lei.

Avantaje fiscale pentru angajați și angajatori

Tichetele de masă, acordate conform prevederilor în vigoare, beneficiază de deductibilitate și exceptare de la plata taxelor salariale pentru sumele acordate pentru angajatori, iar angajații plătesc cota actuală de 10% aferentă impozitului pe salarii.

De același regim fiscal (taxe 0% pentru angajator și 10% impozit pe venit pentru angajat) beneficiază și voucherele de vacanță, acordate în cuantum anual maxim de 11.400 de lei.

Cadourile și tichetele cadou oferite angajaților și copiilor minori ai acestora, în cuantum de până la 150 de lei per eveniment special, beneficiază de deductibilitate și sunt scutite de la plata taxelor și impozitelor. Angajatorii pot oferi, fără taxe, cadouri și tichete cadou de 8 Martie – doar angajatelor, de 1 Iunie – doar copiilor minori ai angajaților, de Paști și de Crăciun – tuturor angajaților și copiilor minori ai acestora, precum și la alte evenimente care păstrează încadrarea de cheltuieli cu caracter social.

Serviciile medicale, oferite sub formă de abonamente la rețele și clinici medicale private sau asigurări de sănătate, în limita a 400 de euro pe an (aproximativ 150 de lei pe lună), beneficiază de exceptare de la plata taxelor – atât pentru angajator, cât și pentru angajat. Netaxabile sunt și pensiile facultative din pilonul 3, menținând limita a 400 de euro pe an (aproximativ 150 de lei pe lună).