Un primar declarat incompatibil de Înalta Curte primește verde pentru a candida! Legislația este un haos, iar ANI acuză că e legată de mâini și de picioare

Primarul din Clinceni, Adrian Budeanu, a primit pe 5 noiembrie 2019 o decizie definitivă de la Înalta Curte de Casație și Justiție privind incompatibilitatea sa în perioada 7 iunie 2010 – 1 noiembrie 2013.

Pe site-ul ANI se precizează că decizia ÎCCJ e însoțită de interdicția de a mai ocupa o funcție timp de 3 ani de la încetarea acestui mandat, deci până în 2023. Potrivit deciziei CCR, legea se referă la orice funcție, aleasă sau numită.

Adrian Budeanu a fost acuzat de ANI că, timp de trei ani, pe parcursul a două mandate, a făcut parte din Consiliul de administrație al Liceului cu Program Sportiv Clinceni, deși funcția de primar și cea de membru în CA erau incompatibile.

La vremea respectivă, primarul s-a apărat spunând că doar a asistat la ședințe, nu a luat decizii și nu a votat. În plus, și-a desemnat în 2013 un alt reprezentant în CA.

Biroul Electoral de Circumscripție Clinceni i-a acceptat candidatura, în ciuda deciziei ÎCCJ. Hotărârea Biroului Electoral a fost atacată în instanță de o persoană fizică, iar acum primarul se judecă și e încrezător că va primi o sentință favorabilă.

Eu sunt în legalitate și am depus toate actele necesare la Biroul Electoral de Circumscripție. După decizia ÎCCJ, prefectul m-a suspendat din funcție. Am fost în proces și am câștigat definitiv. Am fost repus în funcție după două luni. Instanța a infirmat și incompatibilitatea și interdicția de a candida.

Adrian Budeanu: