Primarul localităţii Ardeoani, Victor Diaconu, a explicat pentru Libertatea de ce a iniţiat proiectul de hotărâre care vizează “acordarea unor ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în situații de necesitate, datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, beneficiarilor Legii nr. 416/2001, precum și pentru cazurile sociale deosebite”.

Primarul Victor Diaconu susţine că Hotărârea este dată cu caracter general, însă vizează cazul unei singure familii din localitate, după ce Primăria a fost solicitată de Protecţia Copilului să acorde un ajutor într-un caz social.

Scandal politic pentru un ajutor de 2.000 de lei la un caz social



Protecţia Copilului a monitorizat o familie din comuna Ardeoani, care are şapte copii, iar toţi locuiesc în două camere. Am primit o adresă săptămâna trecută de la Protecţia Copilului în care anunţă că vor aloca 20.000 de lei pentru a construi două camere familiei nevoiaşe, dar cereau ca şi Primăria Ardeoani să se implice. Victor Diaconu, primar Ardeoani:

Primarul din Ardeoani precizează că s-a gândit să emită o Hotărâre cu caracter general pentru a contribui cu până la 2.000 de lei în cazul familiei monitorizate de Protecţia Copilului. Cu acei bani s-ar realiza fundaţia construcţiei celor două camere care ar urma să fie construite de Protecţia Copilului.

“Hotărârea nu are nicio treabă cu bani pentru campanie electorală. Nu am făcut prostii şi nici nu am de gând să fac. El a amestecat lucrurile din cauză că am primit nişte bani pe calamităţi. Guvernul ne-a alocat 400.000 de lei pentru calamităţile din luna iunie, însă acolo nu intră nicio gospodărie. Banii pe care i-am primit îi folosesc pe infrastructură. Nu pot să le dau oamenilor”, a mai spus Victor Diaconu.

