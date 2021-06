Primarul din Bozovici, după prăbușirea Cascadei Bigăr: "Dacă așa a vrut Dumnezeu"

Cascada Bigăr s-a prăbușit, luni, „sub propria greutate”, a anunțat, luni, Romsilva, care a precizat că angajații Regiei Naționale a Pădurilor sunt la fața locului, iar zilele următoare vor reveni cu mai multe amănunte.



Ghidul de turism Mircea Jumanca a spus însă pentru Deutsche Welle că motivul pentru care Cascada Bigăr s-a prăbușit este intervenția omului în circuitul apei,

„Travertinul, roca din care este formată acea cascadă, este un calcar care se depune constant odată cu trecerea apei dulci. Dar apa din izbucul care alimenta cascada a fost deviată pentru o păstrăvărie, astfel că roca nu a mai avut parte de necesarul ei natural”, a declarat Jumanca.

Jumanca a mai afirmat că a observat fisuri în corpul cascadei în ultimii doi ani, potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook Deutsche Welle.

Romsilva a transmis, luni seară, pe Facebook, că „respinge cu fermitate informațiile false referitoare la prăbușirea Cascadei Bigăr, lansate în spațiul public de un ghid de turism și «activist de mediu»”.

„Acesta a lansat informația FALSĂ că prăbușirea cascadei Bigăr ar fi fost provocată de captarea apei de către păstrăvăria Valea Miniș”, a transmis Romsilva pe Facebook.

Primarul din comuna Bozovici: „S-a întâmplat din cauza depunerii de la an la an a mușchiului”

Adrian Stoicu, ediul comunei Bozovici, spune că nu există o legătură între devierea apei și prăbușirea cascadei.

„Acea păstrăvărie are, dacă nu greșesc, eram foarte mic, are peste 50 de ani. De când s-a construit păstrăvăria se face captare din izvorul de la cascadă. Apă se ia undeva la 30-40% din ea, înainte se lua și mai multă, dar de când a devenit un obiectiv turistic important s-a redus captarea de apă de acolo. Dar nu are niciun efect”, a declarat primarul pentru Libertatea.

Efectul și nenorocirea s-au întâmplat din cauza depunerii de la an la an a mușchiului. Nu știu dacă cineva studia sau scana, eu zic că se putea consolida un pic sub. Acel mușchi a rămas în aer, ca un voal. Adrian Stoicu:

„Eu zic că nu se confirmă chestia cu apa care s-a luat păstrăvărie. Păstrăvăria fiind tot a Romsilva, taxa se încasează tot de Romsilva. Noi, ca și comună, am beneficiat doar de acei turiști care veneau în zonă și de acei agenți economici care aveau activitatea pe raza comunei și plăteau chirii în zona respectivă”, a adăugat primarul din Bozovici.

„Viața merge înainte, cascada e tot acolo”

Edilul spune că îi așteaptă în continuare pe turiști în Caraș-Severin, inclusiv la Cascada Bigăr, în noua formă.

„Având în vedere că formațiunea de mușchi s-a format pe o stâncă calcaroasă, un sulf calcaros, în timp ea tot a crescut, a crescut, a crescut și s-a îngreunat. Sub ea a rămas gol, nemaiavând susținere s-a desprins o mare parte din acea stâncă. S-a desprins, din păcate pentru noi, pentru turiști, dar eu zic că viața merge înainte, cascada e tot acolo, obiectivul este, nu mai e la fel de spectaculos, dar e spectaculos prin ce s-a întâmplat acolo, desprinderea lui din întregul care a fost”, a explicat edilul.

Adrian Stoicu mai spune că „de fapt, Bigărul era magnetul principal”, însă „o să revitalizăm și două mori în Bozovici, muzeul pe care îl avem în Valea Almăjului” . „Toate astea eu zic că o să țină turiștii interesați. Inclusiv să vină să vadă cascada în hainele ei noi”, a mai spus edilul.

Dacă așa a vrut Dumnezeu să se întâmple, în momentul ăsta să se rupă o bucată din voalul cascadei, eu zic că turiștii chiar au ce să vadă. Primarul din comuna Bozovici:

