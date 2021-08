Scandalul a izbucnit duminică în jurul prânzului pe plaja din Eforie Nord, iar în urma incidentului trei persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Este vorba de cei doi salvamari atacați și un turist care s-a implicat în conflict.

Gheorghe Vătămănescu şeful salvamarilor din Eforie şi una dintre victimele conflictului a povestit pentru ziarul Adevărul de la ce a pornit scandalul.

„S-a dat prin staţie o intervenţie pe plajă. Când am ajuns acolo, erau nişte turişti care cu o zi înainte îl înjuraseră pe salvamarul care a trecut cu ATV-ul pe acolo în patrulă. Atunci au plecat de pe plajă ca şi cum toate erau bune, doar că au venit a doua zi puşi pe scandal”, a declarat salvamarul pentru sursa citată.

Acesta a mai spus că unul dintre salvamari a mai avut un conflict cu o zi înainte cu același grup de turiști. Acesta a spus că indivizii au aruncat cu nisip în salvamar, însă situația a degenerat a doua zi.

„Când am ajuns acolo erau şase persoane care îl fugăreau pe plajă pe colegul meu. Am încercat să intervin, le-am spus să se calmeze, să-mi spună ce i-a deranjat. A sărit pe mine unul, pe la spate, m-a luat de gât, altul a venit din faţă şi m-a lovit în tâmplă şi am căzut. Când mi-am revenit şi am vrut să mă ridic am văzut că urma să mă lovească din nou şi am băgat mâna pentru a mă proteja. Mi-a fracturat antebraţul”, a mai precizat Gheorghe Vătămănescu.

Alături de şeful salvamarilor din Eforie a venit un alt coleg care și el a fost lovit de unul dintre agresori cu o sticlă în cap. „Ne-au atacat cu sticle, cu pietre. Oamenii de pe plajă au intervenit, dar după ce am încasat loviturile”, a mai transmis Vătămănescu.

IPJ Constanța a anunțat, ieri, că polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unei altercații între mai multe persoane, în stațiunea Eforie Nord, iar turiștii implicați în conflict au fost deja audiați.

Polițiștii au deschis o anchetă care în acest moment vizează fapta, iar până acum nicio persoană nu a fost pusă sub acuzare.

Surse din Poliție au declarat pentru Libertatea că turiștii implicați în scandal sunt din București.



