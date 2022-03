Primele imagini care par să confirme distrugerea celui mai mare avion din lume. Epava Antonov-225 Mriya, în flăcări

Imaginile venite joi de pe mai multe conturi de socializare ucrainene arată un fum dens ieșind din avion pe aerodromul Antonov din Hostomel, lângă Kiev – locul unde ministrul de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, anunțase săptămâna trecută că cel mai mare avion din lume a fost distrus de armata rusă.

De altfel, filmarea a fost publicată și de canalul bielorus NEXTA, pe Twitter. „Hostomel după bătălii. Videoclipul arată mașini în flăcări însemnate cu litera V, precum și Mriya arzând”, a notat NEXTA în dreptul filmării.

#Gostomel after the battles



The video shows burning cars with the letter V, as well as the burning “Mriya”. pic.twitter.com/kiDt8OKX0b