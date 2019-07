„Sunt colegi care la vârsta asta își permit să nu lucreze. Am avut un episod din ăsta care e neplăcut, din cauza unui episod de dinainte cu o noapte. A trebuit să chem salvarea pentru că am avut o cădere de tensiune la 8 cu 6. Și medicii mi-au recomandat un medicament și eu am luat două. O noapte întreagă am luat, din jumate în jumate de oră, 250-300 g de apă. A fost o deshidratare și tot odată o anulare a sărurilor necesare presiunii pentru inimă. Și, uita așa, ce presa inima în creier, n-a mai ajuns. (…) Nu l-am recunoscut nici pe băiatul meu. A fost o cădere de tensiune și, odată cu ea, pistoanele din ea nu-și mai făceau treaba. Nu mai pompau suficient oxigen acolo unde trebuie. Am rămas azi-noapte în spital și, uite că, destul de repede m-au pus pe picioare. Da, sunt acasă acum”,a explicat Alexandru Arșinel la Răi da’ buni, potrivit spynews.

