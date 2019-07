de Raluca Diaconu, Timișoara

• ”XXX Restricted Area” by Baraka a început cu un performance al unei tinere dezbrăcate complet, care a bătut toaca zeci de minute pe fundal muzical, câtă vreme timișorenii iubitori de artă au admirat toate lucrările artiștilor care înseamnă Baraka.

• Ultima operă a lui Paul Feier și Mihai Toth – controversații artiști numiți Baraka – reprezintă o pictură care îl înfățișează pe Hristos, alături de doi băieți care se sărută și alături de Charles Darwin, care se uită ”mândru” în partea stângă către ”triumful evoluției”, un closet.

Vedeți mai jos video de la eveniment:

Baraka Artist, un grup de tineri ieșiți nu demult de pe băncile facultății, a șocat și în alte rânduri românii. Scandalul anterior s-a derulat când tinerii au expus în Centrul Vechi din București o vulpe jupuită. În urma intervenției poliției, atunci geamurile spațiului în care avea loc expoziția au fost acoperite cu pânze negre.

Ce au vrut să spună artiștii?

Corespondentul Libertatea a stat de vorbă cu unii dintre cei mai controversați artiști ai zilelor noastre.

”Timișoara trebuie să înțeleagă că are nevoie de diversitate. În seara asta ne-am deschis cu totul, puteți să ne vizitați dormitorul, baia, toate le-am făcut cu ce am avut. Până la urmă, aceasta este a doua deschidere a noastră, prima a fost anul trecut în noiembrie, dar de data asta am vrut să punem preț pe fiecare detaliu, fie că e vorba de invitații, de catalog, deci fiecare amănunt a fost luat în considerare. Ce-am vrut să exprimăm în seara asta: Timișoara și nu numai să înțeleagă mai mult despre Baraka, ce este Baraka”, ne-a spus Mihai Toth, o jumătate din Baraka.

Consulul onorific al Italiei la Timișoara, Niccolo Maso, a fost cel care le-a oferit tot sprijinul posibil artiștilor și spune că evenimentul urmărește ”să promoveze apartenența cetățenilor la comunitatea europeană printr-o mai bună cunoaștere a diversității reciproce”.

O nouă Minerva

”Ne place să intrăm cât mai adânc în intimitatea celuilalt. Și asta se manifestă cel mai tare față de artiști, pentru că ei se expun în fața noastră în cel mai sincer mod cu putință. Ați fost întâmpinați de o fată goală, cu o mască pe față, care bate toaca. O nouă Minerva. Masca, care vrea să reprezinte masca pe care noi toți o purtăm, pentru că, după cum spune Oscar Wilde, «fiecare om minte, dar dă-i o mască și va fi sincer».

Dezbrăcată de orice și lăsată în esența intimității ei, fata închipuie o Minerva goală, zeița înțelepciunii, cunoașterii și protectoarea artelor, care dialoghează solitar cu destine goale. Aspectul și atitudinea ei fixează cu arătătorul spre ceva ce dorește să fie adus la lumină. Citez, «vreau să fiu înțeleasă fără să vorbesc». Ea este, în același timp, o antecameră a ceea ce urmează a fi dezvăluit”, a spus Mihail Tamba, scriitor, prezentat drept un prieten al lui Baraka.

Un Hristos cu o suferință ascunsă

Tânărul scriitor le-a explicat celor prezenți și semnificația ultimei opere de artă a celor doi artiști. Ce înseamnă Hristos în acea pictură? Ce caută Darwin acolo? Sau ce caută doi tineri care se sărută?

”Îl veți vedea pe Hristos, un Hristos care suferă, dar fără să aibă coasta și pieptul rănite. Suferința lui pare a fi alta, ascunsă, străină. La dreapta și la stânga nu sunt îngerii mesageri care să contemple stigmatele, nu sunt cei care plâng, dar reintrodus la actul pur al întâmplării portretul autoritar al lui Darwin, care vede progresul civilizației în răspândirea sentimentelor de solidaritate și simpatie dincolo de granițele triburilor, raselor și națiunilor și două figuri masculine cuplate himeric în atmosfera hiperpoetică și neinhibată a voinței primordiale.

În înclinatele și coloratele Smarties, referința clară la steagul diversității sexuale, sunt cele șase culori care îl domină. (…) Este foarte rar ca inteligența, în special cea academică, să-și îndrepte atenția inhibată spre un subiect ca veceul, dar arta este câștigătoare atunci când reușește să spună ceva foarte complex printr-un obiect legat de uzul zilnic.

Scaunul strălucitor, vițelul de aur, totemul aurit, tronul de aur pe care îngerul rebel ar fi dorit să se substituie lui Dumnezeu, Arca Atee a legământului, groapa de gunoi a Ierusalimului, Geena din ultima dare de socoteală a idolatrilor și rebelilor (…) Narcis arată aici apogeul aroganței sale, păcatul primordial al omenirii.

Baraka amăgește și ademenește cu «note false», expuse frumos intenționat, Baraka cunoaște frumusețea lumii, dar și pericolul ei”, a mai explicat Mihail Tamba.

Baraka: ”România e un tărâm virgin la nivel de cultură, suntem răbdători”

Cei doi tineri artiști au șocat o țară întreagă într-un timp relativ scurt. În 2017, Baraka a expus un sicriu într-o parcare privată din Timișoara, lângă care se aflau mai multe clădiri de birouri. În 2018, Baraka a expus, la Revolution Festival, câteva modele de penisuri, cruci și cranii, care au stârnit un adevărat scandal început pe rețelele de socializare. Tot în 2018, Baraka a mers și la București, unde a șocat cu un model de vulpe jupuită.

Ei cred că lumea s-a obișnuit deja cu arta lor și cu faptul că sunt degajați și nu au constrângeri.

”Întotdeauna, cel care a avut o problemă am stat cu el, am avut răbdare, cred că asta e cea mai bună atitudine pentru a opri orice fel de reacție. Adică reacțiile sunt naturale, despre asta e vorba. E ca și durerea, e o filosofie, dacă ne doare, de ce să ne ascundem să avem reacții. Ai răbdare cu oricine are nevoie de răbdare. România e un tărâm virgin la nivel de cultură, suntem răbdători. Ceea ce încercăm noi să facem este să ne exprimăm cât mai sincer posibil și cât mai real. E vorba de o realitate a ta. Ne-am săturat de ascunzișuri, de minciuni. Deși minciuna își are rostul ei, ea trebuie fondată”, ne-a mai spus Mihai Toth.

Paul este convins și el că oamenii au început să se obișnuiască cu stilul lor. Baraka pleacă în toamnă la Bienala de creație tânără din Europa împreună cu alți șapte artiști români și va expune prin mai multe țări.

