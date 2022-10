Narcisa Suciu, în vârstă de 47 de ani, a suferit în urmă cu nouă săptămâni o intervenție chirurgicală, care, din păcate, nu a fost deloc ușoară. Artista a făcut septicemie din cauza apendicelui perforat.

Acum, vedeta se simte mult mai bine și a reușit să treacă peste problemele de sănătate din luna iulie.

„Având în vedere că au trecut deja 9 săptămâni și jumătate de atunci, mă simt bine. Fizic, medical, nu am nicio problemă și nici nu mi-e frică și dacă nu am murit de data asta, când eram atât de aproape cred că nici nu se mai întâmplă în următorii 50 de ani!”, a declarat Narcisa Suciu pentru ciao.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Operația prin care a trecut artista a speriat pe toată lumea. Familia ei s-a îngrijorat foarte rău. „Da, a fost o chestie destul de serioasă! Toată lumea s-a speriat, familie, prieteni, frații, toată lumea! Am stat sub observația medicilor imediat după operație, acum este totul bine și sub control, sunt ok și pot să plec din țară, doar că acum am treabă aici. Încerc să îl conving pe soțul meu să vină el aici, doar că nu prea are concediu”, a spus Narcisa.

Recomandări Ce a răspuns Visarion Alexa când a fost sunat de un alt preot care îl întreba de hărțuirea sexuală

Obișnuită să facă mereu mișcare, cât timp a fost internată în spital ea și-a ieșit din ritm și declară că nu se simțea deloc bine.

„Nu țin niciun fel de regim, dar lucrul de la care nu vreau să mă îndepărtez niciodată este faptul că în fiecare zi am nevoie să fac mișcare. Așa cum am fost obișnuită 10 ani cu Ozzy, cățelul meu, trebuie să continui măcar la nivelul ăla, dacă nu mai mult, mai ales acum. După perioada de spitalizare, pentru că atunci nici nu m-am hrănit, nici nu m-am mișcat. Mi s-au atrofiat mușchii și nu mă simțeam foarte bine fizic, adică aveam nevoie să îmi revin. Acum am început sportul, mi-am revenit, sunt ok!”, a mai declarat artista.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un rus mutat în România a fost șocat de Capitală, nu se aștepta: "Trebuie să spun despre București"

Playtech.ro Sfârșit șocant pentru Putin. Ce se va întâmpla dacă va folosi arma nucleară. Profeție teribilă

Viva.ro Fiul lui Alexandru Arșinel, declarații cutremurătoare după înmormântarea actorului: 'Mama e distrusă..'

Observatornews.ro Veşti proaste despre facturile la energie. Furnizorii şi-au avertizat deja clienţii despre cum trebuie să procedeze în următoarele luni

Știrileprotv.ro Un iPhone 14 a alertat autoritățile privind un grav accident. Șase persoane au murit după ce au intrat cu mașina într-un pom

FANATIK.RO De ce nu a plătit Adi Mutu pensia alimentară? Mario Mutu, primele declarații despre procesul câștigat de Alexandra Dinu: “Eu nu am făcut rău nimănui”

Orangesport.ro Apar informaţii dramatice: o decepţie în dragoste şi o sumă uriaşă datorată pentru Florin Zalomir, campionul român găsit decedat în casa din Otopeni!

HOROSCOP Horoscop 4 octombrie 2022. Taurii sunt preocupați de imaginea lor pe plan profesional și la nivelul unui întreg grup social

PUBLICITATE Molteni&C deschide primul flagship store în România