Procesul dealerului de droguri „Maru”. Vlad Pascu, în instanță: „Tudor Duma a pus la dispoziție cantitate de matemfetamina pentru prizat. Din ea am prizat eu, Rebecca L., R. I., și el”

UPDATE ora 10:00: Maru a fosta adus în sală și plasat pe un rând de bănci eliberat special pentru el. Poartă o cămașă bleumarin, în carouri, părul lung prins în coadă. Vlad Pascu este plasat în boxa acuzatilor, separat de Maru. Este tuns și îmbrăcat la costum. Angajații ANP au considerat că este riscant ca cei doi să stea unul lângă celălalt în aceeași boxă, așa că au decis să-i pună la distanță.

Judecător: Mențineți declarația de pe 14.09.2023.

Vlad Pascu: Da, mentin. Pe Tudor Duma îl cunosc de la 14 ani, încă din perioada scolii gimnaziale, păstrând relația și în timpul liceului. Era un anturaj de consumatori: el era consumator, eu eram fost consumator, dar m-am reapucat.

Dintre frații Constantin, îl cunosc doar pe Lopata, care era prieten al lui Duma Tudor. Nu pot spune că am ajuns să fiu și eu prieten cu Lopata. Pe Constantin Ștefan Ciprian nu îl cunosc.



Judecător: În legătură cu acea seara de aprilie cu ne puteți spune?



Vlad Pascu: În jurul prânzului eram în zona Obor, acolo unde locuiește R. I. mersesem sa cumpăr niște aur. Eram cu Duma Tudor, Rebecca și încă doi prieteni pe care nu îi cunoșteam.

Am apreciat ca acolo unde locuia R. I. erau condiții insalubre. Am plecat la mine acasă în 2 masini Uber. Când a ajuns la mine acasă Duma Tudor avea un plic cu 10 grame de metamfetamină, pe care se lauda că a sustras-o de la o persoană. Pentru o asemenea cantitate trebuia să plătească 1.500 de lei.



Duma Tudor a pus la dispoziție cantitate de matemfetamina pentru prizat. Din ea am prizat eu, Rebecca L., R. I., și Duma Tudor.



Peste o ora a venit la mine acasă un dealer cu 40 pastile de oxicodonă. Precizez ca aceasta tranzacție era programată de dinainte, fără legătură cu venirea acelor persoane la mine.

Parte dintre pastile le-am pus la dispoziția grupului, pastile care s-au consumat cu metamfetamina.



În jurul orei 12.00 noaptea RI cu prietenii lui au plecat. Am rămas eu cu Rebecca L. și cu Duma Tudor.

Duma Tudor a plecat în jurul orei 03.00-04.00 dimineața.

Rebecca L a plecat, în cele din urmă, a doua zi dimineața, fiind luată de mama ei, noi apreciind că este mai bine să stea mai mult, sa își revină din efectul substanțelor psihoactive.

Judecător: L-ați văzut pe Lopată vânzându-i droguri lui Duma?

Vlad Pascu: Duma Tudor și Lopată lucrau împreună în această privința de mai mulți ani.

Lopată trebuia să găsească o sursa de finanțate pentru a-și susține propria dependență.

Ultima data când am văzut o tranzacție între cei doi a fost în garajul imobilului în care locuia Duma Tudor.

Eu m-am dus acolo pentru că trebuia să ne întâlnim cu un dealer numit „Americanu” pentru niște oxicodina, iar apoi a venit o fată pe bicicletă care i-a prezentat lui Duma câteva sortimente de cannabis.

Duma a luat o anumita cantitate, plătind la același moment, dar nu știu nici cantitatea, nici suma.

Judecător: Nu v-am întrebat pana acum… Cine este „Doctorul”?



Vlad Pascu: Oxicodona mi-a fost adusa de un dealer poreclit „Doctorul”, o persoană care lucrează în cadrul Spitalului de Urgență Floreasca.

Am cumpărat Xanax de la el, acum 4 ani. Avea halat medical și mască COVID pe față.

„Doctorul” este o persoană foarte precaută. Când a venit cu cele 40 de pastile de oxicodona nu a acceptat să între în casa, ci a trebuit să ies eu în stradă.

Avocat: Cum ar putea defini relația cu Duma Tudor până în vara anului 2023?

Judecător: Reformulez. S-a stricat realția cu Duma Tudor?

Vlad Pascu: Eu eram într-o prietenie strânsă cu Duma Tudor. După ce am fost arestat nu am mai ținut legătura cu el.

Avocat: Când a dat declarație împotriva lui Duma Tudor avea sentimente de dușmănie?

Vlad Pascu: Nu, nu pot să spun ca era vorba de așa ceva.

Av: Dacă Pascu știa ca Duma consuma fentanyl?

V.P.: Da. Știu ca Duma era consumator de fentanyl, drog pe care îl consuma ca substituent al oxicodonei

Avocat: Îl puteți recunoaște în sală pe Lopată?

V.P.: În sala de judecată nu sunt în măsură să îl identific pe Lopată dintre cei doi frați Constantin. Știu că Lopată are o cicatrice în zona abdomenului în urma unui accident de bicicletă.

Avocat: Atunci, la DIICOT, cum l-ați recunoscut?

V.P.: Atunci aveam siguranța că îl identific corect. I-am spus și doamnei procuror despre cicatrice. Oricum, a trecut ceva timp de atunci, iar pe Lopată l-am întâlnit în total de vreo 10 ori.

***

Stirea inițială

„Maru”, în vârstă de 20 de ani, se lăuda cu activitatea lui de dealer pe rețelele de socializare, se filma aflat sub influența drogurilor sau în timp ce îi supunea pe alți tineri la umilințe.

Din referatul cu propunerea de arestare preventivă emis de procurori și admis de instanță rezultă că „Maru” este cel care „livra” droguri prietenilor și apropiaților lui Vlad Pascu. Drogurile pe care tinerii le cereau preponderent sunt oxicodona, fentanylul, canabisul sau metamfetamina.

Tudor Duma, zis „Maru”. Foto: Dumitru Angelescu

Cum l-a „turnat” Vlad Pascu pe dealerul lui de droguri la DIICOT

Vlad Pascu va fi audiat în instanță în legătură cu declarația pe care a dat-o în fața anchetatorilor pe data de 14 septembrie 2023, la aproape o lună de la tragedia din localitatea 2 Mai.

Iată ce a declarat atunci Vlad Pascu în fața anchetatorilor:

„Îi cunosc pe Rebecca Lăzărescu și Duma Tudor zis «Maru» de mulți ani. Mențin toate precizările pe care le-am făcut în declarația dată astăzi în calitate de suspect. În timp ce mă aflam în sala de așteptare de la DIICOT în cursul zilei de astăzi (n.r. – 14.09.2023), l-am recunoscut în sală pe individul zis «Lopată». Ulterior mi s-a prezentat o poză a acestuia și l-am recunoscut în persoana numitului Constantin Costin Anton.

Acesta era prieten de mulți ani cu Duma Tudor și aveau legături în sensul că Duma Tudor cumpăra cantități mari de canabis de la acesta pentru a le revinde . Nu știu cu cât cumpăra gramul de canabis, dar cred că în jur de 20 de lei. În iarna acestui an, prin ianuarie sau februarie, eram acasă la Duma Tudor, pe str. Radu Captariu, și am coborât împreună cu el în garajul blocului unde a venit «Lopată» cu un rucsac pe bicicletă, am asistat la discuția dintre «Lopată» și Duma Tudor.

. Nu știu cu cât cumpăra gramul de canabis, dar cred că în jur de 20 de lei. În iarna acestui an, prin ianuarie sau februarie, eram acasă la Duma Tudor, pe str. Radu Captariu, și am coborât împreună cu el în garajul blocului unde a venit «Lopată» cu un rucsac pe bicicletă, am asistat la discuția dintre «Lopată» și Duma Tudor. «Lopată» a scos din rucsac mai multe pachețele vidate cu mai multe sortimente de canabis cu scopul de a le prezenta pentru o viitoare comandă, adică Duma Tudor să-și aleagă ce sortiment dorea să comande tura viitoare.

cu scopul de a le prezenta pentru o viitoare comandă, să comande tura viitoare. În aceeași împrejurare, «Lopată» i-a adus comanda pentru atunci lui Duma Tudor, respectiv o pungă de canabis vidată de aproximativ 250 de grame de canabis , pentru care Duma i-a dat un fișic de bani lui «Lopată», de diferite cupiuri. În anii trecuți, când eram cu Duma Tudor, acesta s-a întâlnit de mai multe ori cu «Lopată» în parcul Herăstrău lângă terasa «Baraca» și cam de fiecare dată purtau discuții legate de droguri. Aproape de fiecare dată am fumat împreună canabis adus de «Lopată». De multe ori, Duma Tudor se lăuda în fața mea cu ce cumpăra de la «Lopată», respectiv cantități mari de canabis.

, pentru care Duma i-a dat un fișic de bani lui «Lopată», de diferite cupiuri. În anii trecuți, când eram cu Duma Tudor, acesta s-a întâlnit de mai multe ori cu «Lopată» în parcul Herăstrău lângă terasa «Baraca» și cam de fiecare dată purtau discuții legate de droguri. De multe ori, Duma Tudor se lăuda în fața mea cu ce cumpăra de la «Lopată», respectiv cantități mari de canabis. În seara de 13 aprilie 2023 m-am întâlnit acasă la (R.I. – n.r.) cu Duma Tudor, Rebecca Lăzărescu și alți doi băieți pe care nu îi cunosc. Am stabilit cu toții că ne vedem la mine acasă și ei au venit împreună cu mine cu două mașini Uber. Acolo, Duma Tudor a scos din buzunar un pliculeț din plastic de tip zip-lock în care era metamfetamină cristal, cam 10 grame, din ochi. Știam că Duma Tudor are metamfetamină cantitate mai mare, pentru că mă întrebase în zilele de dinainte dacă nu vreau să cumpăr de la el.

Știam că Duma Tudor are metamfetamină cantitate mai mare, pentru că mă întrebase în zilele de dinainte dacă nu vreau să cumpăr de la el. A scos pliculețul acela din buzunar și l-a pus pe masa din sufragerie, iar ceilalți, inclusiv Rebecca, l-au mărunțit, l-au prizat și l-au consumat. Și eu am consumat în aceleași împrejurări amfetamină și oxicodonă, care mie mi-a fost adusă la comanda mea de «Doctorul». De multe ori, Duma Tudor mi-a vândut droguri și mi-a făcut legătura cu alte persoane care îmi vindeau droguri”, a declarat Vlad Pascu în fața anchetatorilor.

Vlad Pascu: Foto: Vlad Chirea

Cum își umilea „Maru” victimele: tineri obligați să latre sau să bea detergent

Pe lângă infracțiunile legate de traficul de droguri, procurorii au documentat și activitatea pe internet a lui Tudor Duma, zis „Maru”, descoperind o serie de înregistrări video tulburătoare, depuse ca probe la dosar:

„Un film de 29 de secunde , în care apare un individ de aproximativ 18 ani, îmbrăcat în pantaloni de culoare neagră și tricou de aceeași culoare, cu inscripția Guess. Acest individ este filmat de către o persoană (foarte probabil numitul Duma Tudor, zis «Maru», având o voce asemănătoare cu acesta), în momentul în care se pune în genunchi și își cere scuze, fiind amenințat că va fi tăiat cu un cuțit (lama acestuia fiind surprinsă pe filmare) dacă nu se conformează.

, în care apare un individ de aproximativ 18 ani, îmbrăcat în pantaloni de culoare neagră și tricou de aceeași culoare, cu inscripția Guess. Acest individ este filmat de către o persoană (foarte probabil numitul Duma Tudor, zis «Maru», având o voce asemănătoare cu acesta), în momentul în care Un film de 33 de secunde , în care persoana care filmează (foarte probabil numitul Duma Tudor, zis «Maru», având o voce asemănătoare cu acesta) ține într-o mână o curea, de care este legat numitul I.R., zis (…), acesta din urmă fiind așezat în patru labe, lătrând, asemeni unui câine și atingând cu limba picioarele persoanei care filmează , aceasta din urmă dând comanda «Culcat!», moment în care numitul I.R. se întinde pe podeaua încăperii în care se aflau.

, în care persoana care filmează (foarte probabil numitul Duma Tudor, zis «Maru», având o voce asemănătoare cu acesta) , aceasta din urmă dând comanda «Culcat!», moment în care numitul I.R. se întinde pe podeaua încăperii în care se aflau. Un film de 29 de secunde, în care persoana care filmează (foarte probabil numitul Duma Tudor, zis «Maru», având o voce asemănătoare cu acesta) îl surprinde pe numitul I.R. în momentul în care înghite soluție lichidă de spălat vase, în timp ce se afla cel mai probabil în bucătăria unui imobil”, se arată în documentul citat.

De asemenea, Tudor Duma s-a filmat live pe Facebook în timp ce a spart un depozit al Spitalului Floreasca în căutarea unor droguri, iar pe contul de Instagram a postat videouri și poze în care apare înarmat cu macete.

Membri din familia și din gașca lui Pascu, trimiși în judecată

Din anturajul lui „Maru” făceau parte atât Vlad Pascu, cât și fosta lui prietenă, Rebecca Lăzărescu, judecată și ea într-un dosar penal separat.

Tânăra a fost deferită justiției pentru complicitate la tâlhărie, lipsire de libertate și alte infracțiuni, după ce în luna mai a anului 2022 a participat alături de 6 tineri la jefuirea unui coleg, pe care l-au bătut și l-au amenințat cu cuțitul pentru a-l deposeda de un telefon mobil și de a-i goli conturile.

Imediat după tragedia din localitatea 2 Mai, pe internet a apărut un video în care Vlad Pascu și iubita lui, Rebecca Lăzărescu, se filmează în timp ce consumă oxicodonă, ultima spunând o replică memorabilă: „Noi nu suntem toxicomani, ci oxicomani”.

Rebecca Lăzărescu este fiica Simonei Aura Lăzărescu, consilieră la Primăria Sectorului 1 și deținătoare a mai multor proprietăți.

Miruna Pascu. Foto: Dumitru Angelescu

În toiul scandalului, Miruna Pascu a făcut presiuni asupra Rebeccăi Lăzărescu, punându-i în vedere ce să declare la Parchet, motiv pentru care mama lui Vlad Pascu a fost trimisă în judecată, la rândul ei, pentru infracțiunile de amenințare și influențarea declarațiilor.

