Acces la Aleksander Bortnikov, directorul Serviciului Rus de Securitate

Adrian Robertin Dinu și Marius Semeniuc s-au întâlnit la Moscova cu agentul rus Petro Ghetsko (un separatist ucrainean fugit în Rusia, după o condamnare de 12 ani de închisoare), iar acesta le-a asigurat legătura cu Aleksander Bortnikov, directorul Serviciului Rus de Securitate (n.r. – FSB, fostul KGB).

Aleksander Bortnikov, directorul Serviciului Rus de Securitate. Foto: Hepta

Scopul întâlnirilor a fost ca reprezentanții Comandamentului Vlad Țepeș să-și asigure sprijin de la cel mai înalt nivel al serviciilor secrete rusești.

Cei doi români se află în prezent în arest preventiv pentru trădare, în timp ce alți reprezentanți ai Comandamentului „Vlad Țepeș” sunt plasați sub control judiciar. Gruparea din care făceau parte își stabilise ca obiective principale „ieșirea României din NATO, declararea neutralității şi încheierea unui tratat strategic cu Federația Rusă”.

Iată cum a relatat Adrian Robertin Dinu „excursia” lui la Moscova alături de Marius Semeniuc: „Eu 9 zile am fost din nou student, la 54 de ani, și am fost student în sensul că am stat aproape 12-14 ore pe zi, zi de zi, 9 zile și am învățat, am scris, am luat notițe”.

Petro Ghetsko, mesaj pentru cei doi români: „Ordinul este baza sistemului”

Din referatul procurorilor DIICOT reiese că Adrian Robertin Dinu și Marius Semeniuc au fost „prelucrați” la Moscova de Petro Ghetsko, care i-a asigurat că Rusia e interesată să susțină grupări precum „Comandamentul Vlad Țepeș”, care sunt dispuse să „facă ordine”.

Petro Ghetsko. Foto: Novynarnia.com

Petro Ghetsko îi pune în temă și cu privire la parcursul ierarhic al discuțiilor pe care le poartă cu Adrian Robertin Dinu și Marius Semeniuc: tot ce spun va fi transmis „mai sus”, sub formă de raport, către directorul FSB Aleksander Bortnikov.

Pe baza rapoartelor, șeful FSB va emite ordine, iar acelea vor constitui direcția de acțiune pentru cei doi români: „Ordinul este baza sistemului”, le comunică Ghetsko.

În convorbirile interceptate de pe canalul Telegram apare și numele lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, susținut inclusiv de cei din „Comandamentul Vlad Țepeș”.

Agentul rus se referă la decizia CCR de anulare a alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 ca la „o lovitură de stat” – sintagmă folosită în România și de două televiziuni și câteva site-uri de știri care îl susțin în continuare pe Călin Georgescu.

Despre alegerile din luna mai 2025, Petro Ghetsko spune că, de data aceasta, Rusia va „afișa steagul României”, după ce opinia publică s-a prins că Moscova se implică în procesul electoral.

Iată ce scriu procurorii despre legăturile lui Marius Semeniuc și Adrian Robertin Dinu cu agentul rus:

„Din discuțiile purtate prin intermediul aplicației Telegram de Semeniuc Marius cu o persoană cu numele «Serghei Vavilov» rezulta faptul că cel din urmă este Petro Ghetsko . Este posibil ca Semeniuc Marius să-l fi salvat în telefon cu numele de Serghei Vavilov pentru a proteja identitatea acestuia.

cu o persoană cu numele rezulta faptul că cel din urmă este . Este posibil ca Semeniuc Marius să-l fi salvat în telefon cu numele de Serghei Vavilov pentru a proteja identitatea acestuia. Înainte de plecarea la Moscova, în cursul lunii decembrie , Semeniuc Marius se interesează la Petro Ghetsko cu privire la «tema Dinu» (Adrian Robertin Dinu – n.r.).

, Semeniuc Marius se interesează la Petro Ghetsko cu privire la «tema Dinu» (Adrian Robertin Dinu – n.r.). În urma schimbului de mesaje dintre cei doi, Petro Ghetsko a ținut să-i precizeze lui Semeniuc, că pentru vizita la Moscova, Dinu trebuie să aibă «cash», în final suma stabilită de cei doi fiind de 5.000 de euro.

De asemenea, Semeniuc Marius se interesează de ce vor obține „la schimb”, ocazie cu care Petro Ghetsko îi menționează că vor avea «întâlnire cu oameni apropiați… Ei să fie pregătiți să spună cum văd ei. Vor fi ascultați. Asta va merge mai sus»”, se arată în referatul DIICOT.

Agentul rus: „Suntem dispuși să susținem grupări care să facă ordine”

Anchetatorii rețin că în data de 14 ianuarie 2025, în contextul pregătirii lui Dinu Adrian Robertin și Semeniuc Marius pentru obținerea vizei de călătorie în Federația Rusă, cel din urmă îl întreabă pe Petro Ghetsko ce scop să completeze la motivul călătoriei, acesta îi precizează: „turismul este optim”.

Adrian Robertin Dinu. Foto: Facebook

De asemenea îl sfătuiește pe Semeniuc să aleagă Hotelul Beta pentru perioada șederii în Rusia.

„În data de 16.01.2025 , Petro Ghetsko îi transmite lui Semeniuc Marius să aducă cu ocazia vizitei un steag mic al României «cum avem noi pe masă la conferințe».

, Petro Ghetsko îi transmite lui Semeniuc Marius să aducă cu ocazia vizitei un steag mic al României «cum avem noi pe masă la conferințe». În data de 21.01.2025, Semeniuc Marius i-a comunicat lui Petro Ghetsko data și ora la care vor ajunge în Federația Rusă (26.01.2025, ora 14.26);

Semeniuc Marius i-a comunicat lui Petro Ghetsko data și ora la care vor ajunge în Federația Rusă (26.01.2025, ora 14.26); Cu o zi înainte de sosirea în Moscova, Petro Ghetsko se interesează dacă pot începe lucrul a doua zi, Semeniuc Marius afirmând: «noi doi ne putem întâlni să discutăm programul» . Ulterior, cei doi stabilind în final să se întâlnească la recepția hotelului, când ajung, în jurul orelor 16.00.

. Ulterior, cei doi stabilind în final să se întâlnească la recepția hotelului, când ajung, în jurul orelor 16.00. În data de 29.01.2025 , Petro Ghetsko îi redirecționează de la contul Ruska Rada un mesaj lui Semeniuc Marius cu mențiunea: «Noi considerăm anularea alegerilor din România ca fiind lovitură de stat. Dar în România există forțe care doresc și care pot face ordine, iar noi suntem dispuși să le susținem».

, Petro Ghetsko îi redirecționează de la contul Ruska Rada un mesaj lui Semeniuc Marius cu mențiunea: În data de 30.01.2025 , Petro Ghetsko îi oferă lui Semeniuc Marius o adresă, probabil pentru întâlnire: «Malaia Dmitrovka, 27 institutul frumuseții» .

, Petro Ghetsko îi oferă lui Semeniuc Marius o adresă, probabil pentru întâlnire: . În aceeași zi, la rugămintea lui Dinu Adrian-Robertin, Semeniuc Marius i-a trimis lui Petro Ghetsko un link despre decizia CCR referitoare la renumărarea voturilor din turul 1 al alegerilor prezidențiale.

În data de 31.01.2025, Semeniuc Marius îl roagă pe Petro Ghetsko să îi ofere lui Dinu Adrian Robertin «concret pe puncte toate condițiile și stabilirea obiectivelor și lasă-i să le analizeze și să se pună în temă de acasă. Nu se poate ca într-o săptămână să finalizezi ceea ce alții fac în cinci sau zece ani». În aceeași zi, cele trei persoane s-au și întâlnit”, notează procurorii DIICOT.

Cei doi români, puși de agentul rus sub comanda directorului FSB

Tot în cadrul discuțiilor purtate între Marius Semeniuc și Petro Ghetsko, cel din urmă i-a comunicat că ei deja au „instalat România în contextul corect”.

„În data de 06.02.2025, Semeniuc Marius îi transmite lui Petro Ghetsko «Comunicatul domnului Adrian Robertin Dinu de la Comandamentul Vlad Țepeș către comandamentul NATO și reprezentanții NATO din România» pentru a-i cere părerea, cu mențiunea: «Ți-am retransmis nu pentru publicare. Ci ca să evaluezi și să corectezi unde e nevoie».

În data de 19.02.2025, are loc următoarea discuție între Semeniuc Marius și Petro Ghetsko:

Semeniuc: Am văzut luarea de cuvânt… De ce lui Bortnikov (directorul FSB – n.r.)? Și de ce așa?

Ghetsko: El rezolvă această problemă. În toate sensurile.

Semeniuc: Voi (tu și Igor Gheorghievici) doar ziceați că aveți intrare directă la Bortnikov… De ce ieșiți așa?

Ghetsko: Există noțiunea de raport, iar ca răspuns – ordin. Să prezinți raportul.

Semeniuc: Adică urmează un ordin?

Ghetsko: Da. Aceasta este baza sistemului”, se arată în documentul citat.

Ce spune agentul rus despre implicarea Moscovei în alegerile viitoare

La un moment dat, în discuțiile dintre Marius Semeniuc și Petro Ghetsko apare subiectul susținerii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din mai 2025.

Agentul rus spunea, la întâlnirea din februarie, că nu vede „încă” o alternativă intereselor Federației Ruse pentru Călin Georgescu, deoarece acesta nu „s-a manifestat”.

Cu toate acestea, Peter Ghetsko l-a asigurat pe Marius Semeniuc că în luna mai „o să pornească agitație”.

Marius Semeniuc l-a prevenit atunci pe agentul rus că presa din România vorbește deja de implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale, însă Getsko l-a liniștit, spunându-i că, de data asta, ei vor „afișa steagul României”, deoarece știu că sunt priviți:

„În data de 24.02.2025 Semeniuc Marius se interesează dacă există vreun răspuns de la Bortnikov, iar Petro Ghetsko îi răspunde: «Încă nu. Nu mai devreme de două săptămâni».

În data de 26.02.2025, Semeniuc Marius poartă următoarea discuție cu Petro Ghetsko:

Semeniuc: În direcția lui Georgescu vezi alternativă?

Ghetsko: Încă nu.

Semeniuc: De ce încă (nu – n.r.)?

Ghetsko: Încă nu s-au manifestat.

Semeniuc: Vezi oportună preluarea mișcării din partea noastră? Sau e deja a noastră…

Ghetsko: În mai o să pornească agitație.

Semeniuc: Mass-media vuiesc referitor la urme rusești…

Ghetsko: Noi o să afișăm steagul României. Suntem priviți”, se mai arată în referatul DIICOT.

Lupte interioare pentru putere în Comandamentul „Vlad Țepeș”

Comandamentul „Vlad Țepeș” a început să „scârțâie” în momentul în care în interiorul organizației au început lupte pentru putere între cei doi „școliți” la Moscova (Adrian Robertin Dinu și Marius Semeniuc) și ceilalți 12 membri „de marcă” ai grupării:

Lupu Raul Mihai: Io cred că Dinu cu Mateescu sunt înțeleși, ăsta e un joc de filtrare…

Șofran Radu Pompiliu: Ți-am spus și azi acolo! Te rog!

Lupu Raul Mihai: …a noastră! Iar în esență ăștia doi sunt pe mână cu Călin Georgescu și la final o să fie o acțiune, noi o să apărem ca bomboana pe colivă, băieții care, militarii ăia duri care fac, dreg și nu știu ce, și care îl apără pe Călin Georgescu! Pentru că mie, astăzi, îmi dă așa!

După ce se vorbește în ambasadă o să-ți spun, să-ți dau un răspuns sută la sută clar! Da? Iar eu, etapa viitoare… marțea viitoare nu, da marțea cealaltă, peste două săptămâni, o să propun să-l dau afară pă Dinu! Io o să propun să-l dau afară pe Dinu!

Lupu Raul Mihail: Deci o să ai o mare surpriză! Și ascultă-mă și pe mine acuma!

Șofran Radu Pompiliu: Deci îî… fii atent, ascu..!

Lupu Raul Mihail: Dinu este pă aceeași mână cu Mateescu și acuma filtrează pe cei doișpe!

Acuzațiile DIICOT pentru cei din Comandamentul „Vlad Țepeș”

Pe data de 6 martie 2025, procurorii DIICOT au transmis Curții de Apel București referatul cu propunere de arestare preventivă cu privire la:

Mateescu Ștefan, Dinu Adrian Robertin, Lupu Raoul Mihail, Atitiene Georgică Cristian și Șofran Radu Pompiliu – acuzați de constituire de grup infracțional și trădare.

– acuzați de constituire de grup infracțional și trădare. Semeniuc Marius – acuzat de sprijinire a grupului infracțional și complicitate la trădare.

În documentul citat, procurorii DIICOT rețin următoarea situație de fapt:

„La nivelul Direcției Contrainformații și Securitate Militară au fost obținute date și informații care au conturat suspiciunea că în cursul anului 2023, prin coordonarea iniţială a colonelului Makovskiy Viktor (atașat militar în cadrul ambasadei ruse şi ulterior a înlocuitorului acestuia, colonel Chuprina Alexandr ), respectiv a colonelui Ignatiev Evgheny (adjunct al ataşatului militar rus la Bucureşti), Mateescu Ștefan împreună cu Dinu Adrian Robertin ar fi iniţiat grupul autointitulat Comandamentul Vlad Ţepeş.

(atașat militar în cadrul ambasadei ruse şi ulterior a înlocuitorului acestuia, colonel ), respectiv a colonelui (adjunct al ataşatului militar rus la Bucureşti), ar fi iniţiat grupul autointitulat Comandamentul Vlad Ţepeş. Acest grup s-a coagulat în jurul gl. mr. (rtr.) Theodoru Ioan-Radu (101 ani – n.r.) și, începând din anul 2023, desfășoară acțiuni de natură să afecteze atributele fundamentale ale statului, respectiv suveranitatea, independența, unitatea și indivizibilitatea statului român, empatizând cu narativele antioccidentale.

(101 ani – n.r.) și, începând din anul 2023, desfășoară acțiuni de natură să afecteze atributele fundamentale ale statului, respectiv suveranitatea, independența, unitatea și indivizibilitatea statului român, empatizând cu narativele antioccidentale. Este de subliniat faptul că prin sesizare se arată că persoanele investigate au o structură de tip militarizat, cu o ierarhie clar stabilită. Întâlnirile dintre membrii grupării se desfășoară conspirat, aceștia luând inclusiv măsuri contrainformative.

Întâlnirile dintre membrii grupării se desfășoară conspirat, aceștia luând inclusiv măsuri contrainformative. Folosindu-se de convingerile, imaginea şi notorietatea gl. mr. (rtr.) Theodoru Ioan-Radu, Mateescu Ștefan împreună cu Dinu Adrian Robertin au inițiat o campanie pentru atragerea în cadrul organizaţiei a cât mai multor persoane, inclusiv din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, care empatizează cu narativele antioccidentale.

Organizația Comandamentul Vlad Țepeș și-a stabilit ca obiective principale «ieșirea României din Alianța Nord-Atlantică, declararea neutralității şi încheierea unui tratat strategic cu Federația Rusă» .

. Potrivit estimărilor interne ale organizației, sub rezerva unor cifre supraapreciate, gruparea numără în jur de 10.000 de simpatizanți.

Recrutarea de noi adepți se realizează atât prin interacțiuni personale cât și prin intermediul platformelor on-line. Referitor la recrutarea de noi membri din mediul on-line există o platformă asociată cu numele gl. mr. (rtr.) Theodoru Ioan-Radu, prin care se solicită completarea unui formular, ce este validat intern. După verificarea candidaților, aceștia sunt incluși în grupurile de WhatsApp ale organizației”, se arată în referatul procurorilor.

Pe data de 6 martie 2025, Curtea de Apel București i-a arestat preventiv pe Adrian Robertin Dinu și pe Marius Semeniuc.

Adrian Robertin Dinu (stânga) și Marius Semeniuc, două din cele șase persoane care au fost reținute de DIICOT într-un dosar de trădare, sunt aduși la Curtea de Apel București. Foto: Agerpres

În schimb, prin aceeași hotărâre Raul Mihail Lupu, Cristian Georgică Atitiene, Radu Pompiliu Șofran și Ștefan Mateescu au fost plasați sub control judiciar.

Hotărârea a fost atacată de inculpați la Înalta Curte, iar instanța urmează să stabilească o dată pentru judecarea contestației.

