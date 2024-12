Procesul polițiștilor acuzați că au omorât un bărbat, în Autogara Sud Pitești, aproape de final. Mărturia rudelor: „Un băiat foarte deștept, stâlpul casei, alerga peste tot”

Daniel Petruț Drăghici, agent de poliție, și Ilie Nicolae Florea, polițist pensionat între timp, sunt judecați pentru purtare abuzivă și lovituri cauzatoare de moarte, după o intervenție la o terasă din autogară.

Cei doi inculpați l-au evacuat cu forța pe Alexandru Barbu, inginer pensionar în vârstă de 63 de ani, din zona unde se produsese un incendiu. Drăghici l-a pus la pământ pe bărbat, iar mai mulți polițiști și jandarmi l-au imobilizat și l-au împiedicat să se ridice. Alexandru Barbu a decedat la câteva minute după aceste manevre.

Cei doi inculpați, Ilie Florea și Daniel Petruț Drăghici, sunt acuzați pentru purtare abuzivă și loviri sau vătămări cauzatoare de moarte.

Șeful intervenției ISU: „Pericolul incendiului nu mai exista”

Unul dintre argumentele invocate atât de apărare, cât și de Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, imediat după tragedie, a fost că evacuarea victimei se impunea „având în vedere starea de pericol în care se afla”.

Pe parcursul procesului, martorii au susținut că nu exista delimitat un perimetru de protecție, în zona incendiului izbucnit în bucătăria localului. La termenul de luni, Romeo Safta, șef gardă intervenție-stingere la ISU Argeș și cel care a condus operațiunea de stingere a incendiului din Autogara Sud, a declarat că singurul pericol la care se expunea Alexandru Barbu era fumul.

Alexandru Barbu înainte de tragedie

„Pericolul incendiului nu mai exista în momentul în care am sosit noi acolo. Incendiul nu se mai manifesta cu flacără, exista doar pericolul intoxicației cu fum. Victima zicea că stă să-și termine ce are de consumat”, a afirmat plutonierul major Safta. Acesta a precizat că a decis să scoată din local friteuza fumegândă și s-o depună într-un loc izolat. „Ajungând în exteriorul clădirii, am observat învălmășeală”, a spus angajatul ISU, cel care i-a acordat și primul ajutor victimei.

Victima, lăsată singură după ce a intrat în stop cardiac

„Nu am observat momentul imobilizării victimei. Ulterior, s-a comunicat de către oamenii din jur că i s-a făcut rău unei persoane. Am mers împreună cu un alt coleg spre zona indicată de persoanele respective. Am observat victima întinsă pe asfalt, ulterior stabilind că aceasta se află în stop cardio-respirator. În apropiere, posibil să mai fi fost polițiști, jandarmi. Victima era deja singură”.

Plutonierul Safta a solicitat prin stație echipaj cu medic, pe lângă echipajul SMURD care se afla pe drum. „Am constatat că e în stop, fără funcții vitale. Am început manevrele de resuscitare. Am continuat cu aspirarea căilor respiratorii, a cavității bucale”. Procedurile au fost continuate, fără succes, de echipajul SMURD.

Martorul de la ISU a subliniat că n-a observat ca victima să se fi manifestat violent față de polițiști. De asemenea, plutonierul Safta a spus că n-a văzut delimitarea perimetrului cu bandă galbenă, „existau echipaje de poliție care încercau să direcționeze lumea”.

Momentul imobilizării victimei

„Plângea că i-au omorât băiatul, singurul ei băiat”

Doi martori din partea familiei victimei au fost audiați la termenul de luni, 9 decembrie, în vederea stabilirii daunelor morale care vor fi acordate în instanță. Gheorghe Negoi, văr primar cu Alexandru Barbu, a povestit că vestea morții inginerului pensionar a avut efecte „devastatoare” asupra rudelor sale.

„Nu se așteptau la faptul că va dispărea, era bărbatul casei, un băiat foarte deștept a fost”, a declarat martorul.

Vărul a explicat că victima avea grijă și de soția lui bolnavă, și de mama lui, în vârstă de 80 de ani, rămasă fără sprijin după decesul soțului. „Făcea și piața, când era nevoie. Cumpăra medicamente, repara ce era de reparat. Alerga peste tot pentru ei. Eu i-am spus mamei lui, mătușa mea, că a murit. Era bulversată, terminată, plângea. Că i-au omorât băiatul, singurul ei băiat. Cine-o mai ajută pe ea acuma?”.

Cei doi martori au relatat că viața celorlalți membri ai familiei inginerului s-a schimbat radical, după decesul lui Alexandru Barbu. Stabilite în străinătate, sora și nepoata victimei s-au întors în țară, pentru a avea grijă de mama și de soția celui dispărut.

Ștefania Gheorghe, sora victimei, și avocata Simona Dumitrescu

În căutarea unui „manual de bune practici de încătușare”

La termenul următor, stabilit pentru 20 ianuarie 2025, instanța va audia și alți martori ai părților civile. După ce s-a încheiat, luni, audierea tuturor martorilor din rechizitoriu, mai rămân de lămurit două chestiuni: cea a încătușării și cea a rapoartelor medico-legale.

Avocații celor doi inculpați au cerut citarea unui „expert de la Ministerul Afacerilor Interne, care să depună mărturie despre tehnicile de încătușare”, precum și consultarea unui „manual de bune practici de încătușare”. Judecătorul a respins chemarea unui expert, dar a acceptat să solicite MAI manualul respectiv.

În ceea ce privește rapoartele medico-legale, există diferențe majore între concluziile privind cauza morții emise de Serviciul de Medicină Legală Argeș și de Institutul Național de Medicină Legală.

În vreme ce SML Argeș indică, după autopsie, că a fost o moarte violentă, cauzată de „asfixie mecanică”, INML susține că Alexandru Barbu a murit în urma unui „infarct miocardic subacut”. „Leziunile traumatice toracice s-au putut produce în timpul manevrelor de resuscitare”, se arată în documentul emis de Institut.

Certificatul de deces eliberat de SML Argeș

Opinia lipsă de la INML

Tribunalul Argeș a trimis o adresă către INML, prin care a cerut lămuriri cu privire la diferențele dintre concluziile legiștilor. INML a răspuns că nu poate emite, deocamdată, un nou raport, deoarece trece printr-un proces de reorganizare, în urma schimbării conducerii.

Certificat de deces eliberat de IML

„Le vom trimite o nouă adresă, în care să fie clar că nu solicităm un nou raport, ci o opinie, să indice motivul diferențelor majore dintre expertize, cu precizări privind metodologia urmată. Să explice concluziile în termeni obișnuiți, pentru nespecialiști”, a decis, luni, judecătorul Ionuț Cristea.

Procesul în care sunt judecați Drăghici și Florea a început pe data de 4 martie anul acesta, după aproape trei ani de la producerea faptei.

