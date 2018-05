Prof Dan Enescu:Arsura înseamnă infern. Este cel mai grav accident care i se poate întâmpla unei fiinţe umane

Sute de copii cu arsuri grave și foarte grave ajung anual în Clinica de Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă de la Spitalul “Grigore Alexandrescu”, condusă de profesor doctor Dan Enescu. Arsura este cea mai mare urgenţă medico-chirurgicală, este cel mai mare accident care i se poate întâmpla unei fiinţe umane. Arsura înseamnă infern, explică pentru Libertatea, medicul Dan Enescu, cel care a creat în România prima clinică pentru tratarea copiilor cu arsuri.

Tratarea rănilor acestor copii poate dura până la maturitate, fiind necesare mai multe intervenții chirugicale și de reconstrucție. Dar, nu întotdeauna, organismul se poate reface integral. De aceea, medicul explică necontenit părinților că trebuie să aibă mare atenție față de copii, atunci când lucrează cu lichid și obiecte fierbinți, când fac focul sau atunci când folosesc produse inflamabile și au în preajmă copii. Dar, totodată medicul insistă pe educația copiilor, pentru a nu mai urca pe stâlpii de înaltă tensiune sau pe locomotive pentru că electrocuția este una dintre cele mai grave arsuri.

"Din păcate sute de copii ajung anual cu arsuri din cele mai grave în clinica noastră de aici, de la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală. Iar între arsuri, cea mai gravă este cea prin electrocuție", explică pentru Libertatea profesorul Enescu.

Medicii luptă pentru viața unui copil de 13 ani, cu arsuri pe 40 % din corp, produse prin electrocuție. A fost găsit lângă o cale ferată în stare de inconștiență.

”Nu știm de când stătea acolo, iar poliția a declanșat o anchetă. Copilul și-a revenit și era mai bine, dar în urmă cu două zile starea lui s-a degradat. Era din nou inconștient. Este în stare gravă. Asta este arsura prin electrocuție. Am vrut să încep discuția cu acest caz, pentru că este vară și copiii au tendința să se distreze urcând pe vagoanele de tren. Am avut copiii care au murit după ce s-au electrocutat urcând pe vagoane. De aceea fac apel la părinți, bunici, rude ale copiilor, la profesori să le explice copiilor riscurile la care se expun jucându-se astfel, mai spune profesorul Enescu.

Electrocuția este pe primul plan la gravitate

Arsura prin electrocuție este cea mai gravă. Copiii se urcă pe stâlpii de înaltă tensiune sau pe trenuri și intră în contact cu câmpurile electrice. Electrocutarea, oricat de mică ar fi, produce leziuni foarte profunde, care poate duce la deformari sau chiar la pierderea degetelor. Electocutarea gravă, duce la deces, adaugă profesorul Enescu, sperând că oamenii vor înțelege riscurile reale ale acestor distracții ale copiilor și îi vor proteja.

”La electocuție rebuie urmărit traseul curentului. Trece prin organe, poate produce leziuni la nivel cerebral și cardiac și de aceea trebuie continuu controlate aceste arsuri, altfel pot fi consecințe peste ani. Am operat un copil după 12 ani de la arsura prin electocuție. Nu știu unde a fost tratat după accident, dar a venit pentru o cicatrice. Acel copil a murit deși arăta perfect, pentru că fusese într-un șoc postcombustional. Avea leziuni cardiace, hepatice, pumonare, intestinale, renale. Adică, peste tot în organism erau zone scoase din funcțiune. Deși, părea sănătos, totuși organismal care părea că se adaptase acestor zone nefuncționale, a cedat. La necropsie am văzut toate aceste leziuni”, explică profesorul Enescu.

Cele mai multe accidente cauzate de lipsa de supraveghere

Cele mai multe accidente sunt cauzate pentru că adulții nu îi supraveghează pe micuți.

” Mulți preșcolari rămân singuri în casă. Să nu mai vorbim de faptul ca mii de copii sunt abandonați de părinții care pleacă la lucru în străinătate și aceștia rămân în grija unor rude, fie vârstnice, fie oricum debordate de treburile pe care le au, iar tragediile se petrec în fracțiuni de secundă”, mai spune chirugul Dan Enescu.

Arsura prin flacără, a doua ca gravitate. Tratamentul poate dura până la maturitate

Nici arsura prin flacără nu este ușor de tratat. De multe ori, când arsura este foarte gravă, tratamentul poate dura până la maturitate, atunci când există cel mai bun rezultat estetic și funcțional.

”Atunci când avem cel mai bun rezultat estetic și funcțional putem spune că tratamentul arsurii s-a încheiat. Revin. Arsura este cea mai mare urgenţă medico-chirurgicală, este cel mai mare accident care i se poate întâmpla unei fiinţe umane. Şi de ce? Pentru că lucrurile se întâmplă şi pe dinăuntru. Are loc o arsură la nivel tegumentar nu poţi să-ţi dai seama de profunzime, îi calculezi suprafaţa, dar te păcăleşte dacă nu ai o experienţă corespunzătoare. Era o bunică de la ţară care povestea că nepoțica ei se arsese cu o zi înainte. Femeia spune că în prima zi fetița nu a avut nimic, dar a doua zi, copila a murit. Păi, acesta este exact şocul postcombustional netratat. Nu știm gradul arsurii ,dar estimez spre 40%, aşa după rapiditatea cu care s-au petrecut lucrurile. Netratată, a pierdut litri de lichide şi neechilibrată, netratată corespunzător, ea s-a stins în timpul cel mai scurt. Din cauza asta, pentru noi e foarte importantă fiecare secundă a timpului care se scurge de la arsură”, mai spune șeful clinicii de chiurgie plastică.

Pielea,cel mai mare organ al corpului, are o mulţime de funcţii

Pilea are o mulțime de funcții: de imunitare, de protecţie, zeci de funcţii ultrasubtile.

”Această membrană care separă exteriorul de interior, deci cei cam doi metri pătraţi, cel mult la persoanele înalte, ne separă interiorul corpului de ce se întâmplă în exterior.Deci ne protejează şi creează toată acea subtilă homeostazie a sângelui. Dacă este o arsură de 10, 15%, pielea care arată normal intră în acea stare de catabolism, de descreştere, este practic în degradare. Atunci se modifică fiecare celulă din interiorul organismului. De aceea luptăm să scoatem zona carbonizată, necrozată și să acoperim cu un ţesut sănătos”, mai spune medicul care a salvat în cariera lui sute de mii de vieți.

Arsura înseamnă infern

Profesorul Dan Enescu, cel care a creat în România prima clinică pentru tratarea arsurii la copii, spune adesea că arsura înseamnă infern, iar cei care supraviețuiesc au două vieți.

”Arsura înseamnă infern. Dacă Dumnezeu ne-a dat nouă o viață, acestor copii le-a dat două. Ei vor face ceva special în viață, mult mai mult decât noi. Copiii se uită la tine cu încredere și știu că îi vei salva. Ei văd moartea, se maturizează brusc. Am avut odată un copil ars prin elecrocuție, cu distrucție și macerare de vase sanguine. Am fost sunat acasă și am alergat la spital. Când am intrat, asistenta mi-a zis ca acest copil avea hemoglobina zero. Am întrebat: este mort? Deodată, el s-a ridicat de pe masa de operație și mi-a zis: ”Nu sunt mort. Salvează-mă!” Acum a terminat facultatea, este căsătorit, povestește profesorul Enescu.

În general o arsură care s-a produs când copilul avea trei ani, este tratată atunci prin intervențiile chirugicale aferente acestei etape, apoi altă operație are loc pe la nouă ani și o alta pe la 15-16 ani. După acest interval mai pot fi anumite retușuri, spune medicul, amintindu-și alte întâmplări care i-au marcat viața.

”Avem un copil care împlinise cinci ani, A venit și mi-a întins mâna care fusese operată de mai multe ori, zicând: uite ce mi-ai făcut. Fă mâna că nu pot să fac nimic cu ea. Haide, măi Dane! Fă și mie ceva la mâna asta!”