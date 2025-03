Tragicul eveniment a fost raportat de soția profesorului, care l-a găsit decedat. Autoritățile au fost imediat alertate, iar polițiștii Secţiei nr. 8 Poliţie Rurală Leţcani au intervenit la faţa locului.

„Poliţiştii Secţiei nr. 8 Poliţie Rurală Leţcani au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit spânzurat, în locuinţa sa, din comuna Rediu. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, iar ulterior cadrele medicale au declarat decesul bărbatului, de 53 de ani”, au declarat reprezentanții Poliției.

În urma incidentului, s-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar o autopsie a fost dispusă pentru a determina cauza exactă a decesului.

George Bondor era profesor la Facultatea de Filosofie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. De-a lungul carierei sale, a ocupat funcţia de director al şcolii doctorale şi a fost redactor-şef al revistei Timpul.

Daniel Şandru, preşedinte executiv al IICCMER, a exprimat şocul şi tristeţea sa într-o postare pe Facebook: „Cutremurător să aflu că George Bondor nu mai este. Un prieten de care m-am apropiat foarte mult în perioada în care am format, împreună, echipa de conducere a revistei „Timpul”. Am învăţat foarte mult de la George şi nu voi uita vreodată ultima discuţie pe care am avut-o anul trecut, târziu în noapte, pe ţărmul de la Balcic”.

Şandru l-a descris pe Bondor ca fiind „un filosof complet, un profesor cu har, un publicist cultural de calibru”.

Deşi nu a lăsat niciun bilet de adio, apropiaţii profesorului au declarat că acesta nu manifestase semne de îngrijorare sau probleme în ultima perioadă.

