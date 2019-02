Motivul: angajații de la ghișee trebuie să preia cu prioritate cetățenii care își fac rezervări online. Cei fără programare s-au revoltat pe Facebook.

„Băi, Kafka aici. Cică te poți programa online. Bun, eu n-am știut. Am venit ca fraiera, direct. În fine, stăm la cozi imense, ce să va spun, că doar nu sunteți elvețieni, știți exact cum e la taxe și impozite, dar la ghișee cu programare online… E liber. Și nu ne iau, mă, și pe noi. Chiar dacă mai e juma de ora până la următorul cu programare. Incredibil, mă… Nici dacă aș vrea să inventez chestii de-astea nu aș putea…”, spune jurnalista Andreea Mihaela Retea, pe pagina sa de socializare.

Contactată de Libertatea, aceasta a descris în amănunt experiența.

„Eu am ajuns la 8.45, la 8.30 se deschidea, și am luat bon de ordine cu nr 63. Și peste 2 ore deja nu mai dădeau bonuri, astfel că un calcul simplu îți arată că degeaba mai iei, că până în 14.30, când se închide, nu ai cum să ajungi la ghișeu. Și oamenii stăteau sperând că și fără bon pot ajunge la ghișeu. Ireal. Se închide la 14.30… Tare nu?”, a spus fosta producătoarede televiziune.

„Listă nominală”

Mihaela Retea a încercat să își facă o programare pe telefon, dar problema era că primul interval disponibil era pentru luni, 25 februarie.

„La ghișeul unde mergeai cu programare online, am auzit pe cineva întrebând dacă se poate lua alt om de la coadă, că tot e liber, și omul a zis nu. Apoi am vrut eu să fac programare în timp real și primul interval orar când se putea era luni. Așa că m am dus și eu la ghișeu. Și am zis: «Uitați, eu aștept, dumneavoastră cât timp aveți până la următoarea programare?» Și el a zis: «Nu». Că are o lista nominală”, a completat aceasta.

„Au apărut și oameni cu programare, până la urmă. El nu stătea degeaba toată ziua, dar erau intervale goale. Iar noi eram foarte mulți, pentru că nu știam că se poate face programare. Site-ul arată ca în 1996”, a mai spus jurnalista.

Coada de 4 ore

În final, periplul la ghișeu a durat 4 ore.

„Fraților! 4 ore mai târziu… Nu am vorbit cu Pavlu (actorul Șerban Pavlu, prezent și el la coadă – n.r.). Dar am reușit să aștept și să declar. Cât am așteptat am văzut două episoade din The Umbrella Academy pe Netflix, mi-am cumpărat ceva de la Emag, mi-am făcut prieteni noi… Am așteptat o jumătate de zi. Și m-am enervat doar la ghișeu, în ultimele cinci minute, când doamna funcționară a întrecut orice limită. All in all, e o experiență care schimbă viață. Nu aș vrea să mai declar ceva în viață mea. Amin!”, a punctat aceasta pe Facebook.

„Telefoanele bruiază calculatoarele”

La plecare, jurnalista a fotografiat și un anunț din incintă, potrivit căruia convorbirile la telefon sunt interzise deoarece telefoane bruiază calculatoarele.

Libertatea a contactat Direcția Taxe și Impozite a Sectorului 2 pentru a lămuri aceste probleme organizatorice, dar aceasta nu a răspuns până la acest moment.

Recent, Libertatea a scris de cazul unui alt bucureștean din Sectorul 2, care s-a trezit executat silit în 2017 pentru o amendă din 2006. Acesta a dat în judecată instituția și a câștigat definitiv cazul.