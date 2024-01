Potrivit anunțului de sâmbătă al Municipalității, duminică, în intervalul 6.00-6.30, mijloacele auto, adică cel mult 100 de tractoare şi 100 de capete tractor de TIR, se vor aduna pe șos. Alexandriei, banda 1 de circulaţie, segmentul cuprins între șoseaua de Centură şi șos. Bucureşti-Măgurele.

Deplasarea lor până în Piața Constituției „se face cu respectarea regulilor de circulaţie, fără restricţii de trafic” și este programată între orele 6.30 și 7.00, iar traseul este următorul: șos. Alexandriei-Calea Rahovei-stânga Bulevardul Tudor Vladimirescu – Dreapta Calea 13 Septembrie – stânga Bd. Libertăţii – Piaţa Constituţiei.

„Mijloacele de transport folosite vor fi îndrumate şi parcate sub supravegherea forţelor de ordine gradual, până la ocuparea spaţiului destinat protestului (parcarea Piaţa Constituţiei)”, adaugă reprezentanții Primăriei.

Între orele 8.30-9.30 va avea loc afluirea pietonală a participanţilor la protest în Piaţa Constituţiei.

Conform aprobării Primăriei, manifestația va dura până la ora 22.00, după care, până la ora 23.00, participanții trebuie să părăsească Piața Constituției.

Primăria Capitalei a aprobat organizarea a trei zile de protest

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat pe 18 ianuarie, că a aprobat organizarea, în zilele de duminică, luni și marți, a unui protest în Piaţa Constituţiei, cu participarea a 5.000 de persoane, 100 de tractoare şi 100 de capete tractor de TIR.

Edilul a precizat că a aprobat „un protest care nu va afecta traficul din Bucureşti”, în condițiile în care alte solicitări vizau organizarea manifestației în Piața Victoriei din Capitală.

Prefectul Bucureștiului, Rareș Hopincă, a afirmat că solicitarea aprobată de Primăria Capitalei a fost făcută de Bogdan Petre, despre care spune că este avocatul senatoarei Diana Șoșoacă, președinta partidului SOS România, relatează HotNews.ro.

„Avocatul doamnei Șoșoacă a făcut cererea în nume personal pentru 50.000 de persoane, 100 de tractoare și 100 de capete tractor de TIR pentru Piața Victoriei. În urma negocierilor din Comisie s-a redus numărul de protestatari și s-a schimbat locația pentru Piața Constituției”, a spus prefectul pentru publicația citată.

Primarul Nicușor Dan a declarat, în acest context, că a văzut numele celui care a făcut cererea, precizând că „am aprobat acest protest la solicitarea unui cetățean, așa cum am aprobat o mie de alte proteste până acum, pentru că îndeplinea condițiile legale”.

Diana Șoșoacă susține că nu are nicio legătură cu cererea referitoare la organizarea protestului și că avocatul Bogdan Petre nu o reprezintă nici pe ea și nici partidul său.

„Ce s-a aprobat nu are nicio legătură cu cererea mea, e cererea unei persoane fizice, Bogdan Petre, care am înțeles că s-a dus (…) la Primărie, în urma discuțiilor pe care eu le-am avut. Nu e avocatul meu! Ca să fie avocatul meu, trebuie să am un contract de asistență juridică, nu e avocat la partid!”, a declarat Șoșoacă pentru B1 TV.

Bogdan Petre susține că i-a „cerut acceptul senatoarei” în privința solicitării de protest.

„I-am cerut acceptul dacă e de acord ca pe prima cerere să o trec pe dânsa, pentru că nu am instrumentele necesare de a promova acest protest. (…) Pe anumite considerente, a fost respinsă prima cerere, pe 16 ianuarie. Pe 18 ianuarie am formulat a doua cerere observând ce condiții trebuie îndeplinite ca această cerere să fie admisă. Am reformulat, am indicat locația, numărul de persoane, orarul, programul… A doua cerere am formulat-o în nume personal. Comisia a considerat că poate fi admisibilă și am purces la semnarea protocolului”, a declarat Petre pentru B1 TV.

Avocatul a mai afirmat că Diana Șoșoacă „a spus că nu se va prezenta la manifestație și nu vrea să fie asimilată acestui protest” și că el a depus pe 10 ianuarie o cerere de adeziune la SOS România, dar nu știe dacă aceasta a fost aprobată.

Măsuri anunțate de premier pentru fermieri și transportatori

Transportatorii și fermierii au protestat vineri, 19 ianuarie, pentru a zecea zi la rând.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat în ședința de Guvern de joi o serie de măsuri, printre care acordarea unui sprijin direct de 100 de euro la hectar cultivatorilor din sectorul vegetal, pentru a compensa pierderile suferite din cauza războiului din Ucraina, echivalarea permisului auto la categoriile B şi B1 pentru tractoare și extinderea excepţiilor de la înmatriculare şi inspecţie tehnică periodică la categoria vehiculelor lente, astfel că RAR va putea efectua ITP-ul la vehicule agricole sau forestiere cu laboratoare mobile la sediul fermelor.

De asemenea, Ciolacu a anunțat că va fi modificat modul de realizare a controlului prin cântărire la punctele de trecere a frontierelor şi vor fi stabilite limite, conform legislaţiei europene, privind toleranţele pentru depăşirea greutăţii camioanelor, adăugând totodată că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunţat deja public că a găsit împreună cu transportatorii calea spre un nivel decent al RCA la transportul de marfă.

Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

