Aproape 5 kilometri până la roci de peste 300°C

Proiectul este dezvoltat în centrul statului Oregon, în apropierea Newberry National Volcanic Monument, o zonă aleasă tocmai pentru temperaturile foarte mari existente la adâncime. Aici se află una dintre cifrele spectaculoase ale proiectului.

Studiile realizate pentru Project Obsidian indică un gradient geotermal de aproximativ 100°C pentru fiecare kilometru coborât în subteran. Inginerii intenționează să ajungă la adâncimi cuprinse între aproximativ 4,3 și 4,9 kilometri, unde vor fi create două rezervoare geotermale. Temperaturile medii urmărite sunt de aproximativ 315°C și 365°C.

La asemenea temperaturi, energia disponibilă într-o singură sondă crește enorm. Quaise susține că rocile aflate între 300°C și 500°C pot permite obținerea unei cantități de energie mult mai mari decât în centralele geotermale convenționale. Miza este să transforme energia geotermală într-o sursă capabilă să livreze electricitate la scară industrială, fără intermitențele energiei solare sau eoliene.

Tehnologia de foraj vine din cercetarea pentru fuziune nucleară

Cel mai dificil lucru nu este însă să folosești căldura din subteran, ci să ajungi suficient de adânc. Forajul mecanic tradițional devine tot mai dificil pe măsură ce sondele întâlnesc roci foarte dure și temperaturi extreme. Burghiele se uzează, operațiunile încetinesc, iar costurile cresc.

Quaise dezvoltă pentru această problemă o tehnologie neobișnuită, anume forajul cu unde milimetrice de mare putere. Sistemul utilizează un girotron, un dispozitiv cunoscut inclusiv din cercetarea pentru fuziune nucleară. În loc să depindă exclusiv de un burghiu care zdrobește mecanic roca, undele de mare putere încălzesc roca și o ablatează fără contact direct. Compania vrea să combine tehnologia clasică de foraj, eficientă în straturile mai apropiate de suprafață, cu acest sistem atunci când rocile devin prea dure și prea fierbinți. Proiectul Obsidian ar urma să fie și prima utilizare comercială a forajului cu unde milimetrice într-o centrală geotermală.

Șase sonde ar putea produce 50 MW de electricitate

Prima fază a proiectului nu va avea nevoie de zeci sau sute de sonde. Planul tehnic prezentat la Stanford Geothermal Workshop prevede două rezervoare subterane, fiecare conectat la o sondă de injecție și două sonde prin care fluidul încălzit revine la suprafață. În total vor exista șase sonde active.

Apa va fi introdusă în subteran și va circula prin roca extrem de fierbinte, de unde va prelua căldura. Fluidul rezultat va reveni apoi la suprafață, unde energia termică va fi transformată în electricitate. Calculele inginerilor indică un potențial de cel puțin 50 MW net în prima etapă.

Iar aici apare marele avantaj al geotermalului: sursa de căldură nu dispare noaptea și nu depinde de vânt, iar centrala este proiectată pentru a putea furniza electricitate 24 de ore din 24, șapte zile din șapte.

De la 50 MW la peste 1 GW

Inginerii nu vor să se oprească la prima centrală de 50 MW, iar proiectul Obsidian este gândit în trei etape. Prima țintește 50 MW, iar compania speră ca producția comercială să poată începe încă din 2030, a doua etapă ar urma să ridice puterea la 250 MW, iar ținta finală este însă mult mai mare, de peste 1 GW, adică o putere comparabilă cu cea furnizată de un reactor nuclear de mari dimensiuni.

Inginerii au primit 280 de milioane de dolari pentru prima centrală geotermală care va exploata roci de peste 300°C, la aproape 5 km adâncime, pentru a produce energie nonstop, în SUA
Imagine generată cu AI

Atingerea acestei capacități nu este însă garantată în acest moment. Primele foraje trebuie să confirme condițiile geologice, temperaturile și performanțele estimate, iar etapele ulterioare vor necesita noi investiții.

Quaise a primit finanțări totale de 280.000.000 de dolari

Proiectul a primit un impuls financiar major la finalul lunii august. Quaise Energy a anunțat o rundă de finanțare Series B de 180 de milioane de dolari, din care 35 de milioane au venit de la Nabors Industries, unul dintre cei mai mari contractori mondiali de foraj terestru. Odată cu această rundă, finanțarea totală atrasă de companie a ajuns la 280 de milioane de dolari.

Fondurile vor fi folosite atât pentru Project Obsidian, cât și pentru perfecționarea sistemului de foraj cu unde milimetrice. Nabors va contribui și cu echipamente, și cu experiență în operațiunile de foraj.

Dacă funcționează, tehnologia ar putea duce geotermalul în zone unde astăzi nu este posibil

Până acum, centralele geotermale sunt avantajate în special în locurile unde căldura Pământului se află relativ aproape de suprafață. Quaise încearcă să elimine tocmai această limitare. Dacă tehnologia permite foraje mai adânci și mai ieftine, rocile suficient de fierbinți ar putea deveni accesibile în mult mai multe regiuni ale lumii, nu doar în zonele geotermale excepționale.

Compania afirmă că obiectivul său este să transforme energia geotermală într-o sursă de electricitate de ordinul gigawaților, capabilă să funcționeze permanent și fără combustibil, iar Obsidian va fi primul test comercial major al acestei idei. Dacă proiectul va funcționa așa cum indică modelele, sub pământ s-ar putea afla una dintre cele mai mari surse de energie continuă încă insuficient exploatate de omenire.

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