Proiectul de încălzire geotermală este destinat să alimenteze sistemul centralizat de încălzire și apă caldă al municipiului Timișoara.

OMV Petrom vrea să dezvolte energie geotermală la Timișoara

Proiectul a fost inițiat în 2024, când Consiliul Local Timișoara a încheiat un parteneriat cu OMV Petrom.

Recent, compania a înființat OMV Petrom Geothermal HDR Timișoara SRL, o firmă dedicată acestui demers, având ca principal obiect de activitate „producția de energie electrică din surse regenerabile”.

Acronimul „HDR” derivă din termenul „Hot Dry Rock”, care face referire la sursa de energie geotermală obținută din straturi de roci fierbinți.

La conducerea companiei se află Oliver Gratzer, vicepreședinte OMV Petrom pentru activități cu emisii reduse de carbon, numit în funcție în iunie 2024.

Gratzer are o experiență de peste un deceniu în cadrul grupului OMV și a lucrat anterior la TotalEnergies în proiecte internaționale de explorare geologică.

Ce este sistemul geotermal cu buclă închisă, pe care OMV îl vrea la Timișoara

În ianuarie 2026, Federația Patronală a Energiei (FPE), al cărei membru principal este OMV Petrom, a organizat, împreună cu Primăria Timișoara, o conferință pentru a prezenta tehnologia geotermală cu buclă închisă, dezvoltată de start-up-ul canadian Eavor Technologies, susținut și de grupul OMV.

Sistemul Closed Loop Geothermal System (CLGS) funcționează prin forarea la adâncimi de până la 7.000 de metri, unde temperaturile ajung la 300°C.

Conductele introduse în sol sunt realizate dintr-un material termoconductor special și permit captarea căldurii din rocile subterane, fără a utiliza fracturarea hidraulică.

În martie 2026, reprezentanți ai autorităților române, inclusiv din Ministerul Energiei și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG), au vizitat proiectul Eavor de la Geretsried, Germania, primul din Europa care folosește această tehnologie inovatoare.

Tehnologia inovatoare de la Timișoara așteaptă modificări legislative

Pentru a implementa tehnologia la Timișoara, în România, este necesară actualizarea Legii minelor, care reglementează în prezent doar exploatarea apei geotermale din acvifere.

CLGS utilizează apă din alte surse pentru a capta căldura din subteran, ceea ce nu este inclus în legislația actuală.

„Pentru ca România să se poată bucura de această tehnologie, este necesară o aducere la zi a legislației, și anume o definire mai clară a energiei geotermale în Legea minelor. Aceasta a fost propusă deja de către industrie, prin vocea Federației Patronale a Energiei, și a fost analizată de autoritățile de reglementare și alte instituții de decizie. Adoptarea modificărilor ar însemna o șansă de dezvoltare pentru energia românească, o contribuție la securitatea energetică a țării, în condiții de siguranță pentru mediu”, au declarat reprezentanții FPE.

Alte propuneri includ simplificarea proceselor de autorizare, extinderea termenului pentru permisele de foraj la 30 de ani și includerea explicită a energiei geotermale și a căldurii geotermale în lista resurselor reglementate prin lege. De asemenea, FPE solicită eliminarea sarcinilor fiscale asociate documentației de reglementare.

Primarul din Timișoara, Dominic Fritz, a subliniat importanța clarificării aspectelor legislative.

„Hopul principal este legislativ. Statul nu știe cum să ia bani pentru această investiție. Avem legi care reglementează redevențele pentru orice se extrage din pământ – petrol, gaze, cărbune, apă. Problema este că prin această tehnologie nu extragem absolut nimic din pământ, nu extragem apă caldă sau altceva, ci se captează căldura naturală din sol”, a declarat el, în ianuarie 2026.

Dacă obstacolele legislative vor fi depășite, proiectul OMV Petrom din Timișoara ar putea deveni un exemplu de succes pentru utilizarea energiei geotermale în România, contribuind la tranziția energetică și la reducerea emisiilor de carbon.

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