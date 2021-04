„În martie am făcut credit să pot plăti impozite, oameni. Eu mă reprezint pe mine, noi suntem comercianți, nu suntem oamenii domnului Rădoi. E normal, în pandemie, să lași fără serviciu? Eu am în întreținere șapte persoane, cele de acasă. Am 20 de angajați. Mă întreabă furnizorii, de la bancă: Ce faceți?”, a povestit pentru Libertatea femeia, care a dorit să-și păstreze anonimatul.

Aceasta și-a îndreptat criticile spre ministrul transporturilor, Cătălin Drulă: „Domnul ministru de când a venit ce a făcut bine? Vino, domnule, la o înțelegere, să discutăm. Nimic! Hoțește! Pe mine nu mă interesează conflicte, mă interesează: mâine ce pun pe masă?”

Aceasta a mai povestit că mai are un spațiu în stația de metrou de la Piața Victoriei și că a făcut un credit bancar pentru a-și plăti dările.

