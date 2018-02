Protest pe covorul roșu la premiile BAFTA 2018

Mai multe activiste au protestat pe covorul roșu la premiile BAFTA 2018. Îmbrăcate cu tricouri pe care era imprimat mesajul „Time’s Up Theresa”, femeile au vrut să-și arate nemulțumirea față de un proiect de lege al Guvernului britanic ce vizează limitarea abuzurilor şi violenţei domestice, relatează AP.

Activistele din cadrul The Sisters Uncu au reușit să pătrundă pe covorul roșu al premiilor BAFTA 2018. Ele aveau tricouri pe care era scris mesajul Time’s Up, Theresa, o trimitere la mișcarea împotriva hărțuirii și inegalității din industria de gen.

Femeile s-au așezat pe covor, iar apoi au început să strige: „Legea violenţei domestice e o muşamalizare/ Theresa May, timpul tău a trecut”.

BAFTA Awards 2018: Time’s Up protesters storm red carpet https://t.co/b2mcezPDjw Follow For More pic.twitter.com/1gqhdEDL9v

