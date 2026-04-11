Bananele conțin aproximativ 25% zaharuri, ceea ce determină o creștere rapidă a insulinei. În scurt timp, însă, această energie se epuizează, lăsându-vă obosiți și înfometați. Mai mult, în timpul digestiei, acest fruct produce acizi și alcooli care pot suprasolicita sistemul digestiv.

„Problema este că organismul nu poate absorbi singur toți nutrienții din banane”, explică specialiști.

Soluția? Combinarea bananelor cu grăsimi sănătoase. Acest truc ajută la neutralizarea acidității și facilitează absorbția vitaminelor și mineralelor. De exemplu, adăugarea de migdale, o lingură de unt de arahide sau iaurt grecesc cremos în bolul de muesli poate preveni căderile bruște de energie și menține senzația de sațietate pentru mai mult timp.

Așadar, data viitoare când îți pregătești micul dejun, încearcă să echilibrezi bananele cu alimente bogate în grăsimi sănătoase. Nu doar că vei evita oboseala de după masă, dar te vei bucura de toate beneficiile nutriționale pe care acest fruct le oferă.