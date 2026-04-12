Incendiu puternic izbunic la acoperișul unor chilii

Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului izbucnit la Mănăstirea Bistrița din comuna vâlceană Costești. Misiunea este în plină desfășurare. Până în acest moment, nu au fost înregistrate victime.

„Incendiul se manifestă generalizat la nivelul acoperișului unei chilii, pe o suprafață de aproximativ 800 mp, cu risc de propagare la întreaga construcție, estimată la circa 1.000 mp, precum și la chiliile învecinate”, anunță reprezentanții ISU Vâlcea.

Echipajele operative acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, depunând eforturi pentru limitarea propagării flăcărilor la restul construcțiilor.

Pentru stingerea incendiului au intervenit 6 autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime. Ulterior, forţele au fost suplimentate cu o cisternă cu apă de la Detaşamentul de Pompieri Drăgăşani, o autospecială de stingere cu apă şi spumă de la Statia de Pompieri Grădiştea, o autospecială de stingere cu apă şi spumă de la ISU Arges şi 3 autospeciale de stingere cu apă şi spumă de la ISU Gorj.

Mănăstirea Bistriţa, sălaș pentru moaștele Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul

Mănăstirea Bistriţa este o ctitorie a boierilor Craioveşti, datând din jurul anului 1490, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Ea este așezată în apropierea satului Bistrița din comuna Costești, pe valea pitorească a râului cu același nume. La Mănăstirea Bistriţa se află moaştele Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul.

Mănăstirea este cunoscută şi prin faptul că a găzduit prima tiparniţă din Ţara Românească. După opinia unor cercetători, aici s-a tipărit în anul 1508 „Liturghierul slavon” al călugărului Macarie, prima carte tipărită pe pământ românesc.

De asemenea, în anul 1573 ieromonahul Eftimie, egumen al mănăstirii, a redactat în limba română primul act mănăstiresc, cunoscut sub numele de „Zapisul lui Eftimie”.

