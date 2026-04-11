Sâmbătă, pe 11 aprilie 2026, Catedrala Patriarhală va fi închisă între orele 13:30 și 19:30, pentru a permite organizarea spațiului în vederea ceremoniilor de Paște. Credincioșii sunt invitați să revină spre seară, programul liturgic culminând cu oficierea Canonului Sâmbetei Mari la ora 23:30, moment ce precede marea celebrare a Învierii.

La ora 00:00 începe Slujba Învierii, momentul în care Lumina Sfântă este oferită mulțimii drept simbol al speranței. După chemarea ritualică și proclamarea biruinței asupra morții, este citită Evanghelia, urmată de Liturghia de Paște. Întreaga celebrare, ce reunește mii de enoriași în spirit de bucurie, se încheie spre zorii zilei, în intervalul orar 02:00-03:00.

Reperele nopții de 11 spre 12 aprilie 2026:

00:00 – Momentul Luminii: Ieșirea din altar și proclamarea Învierii.

00:15 – Citirea Evangheliei: Oficiată de obicei în exteriorul bisericii.

01:00 – 03:00 – Sfânta Liturghie: Partea finală a slujbei, urmată adesea de binecuvântarea coșurilor cu alimente („Paștele").

Perioada imediat următoare Paștelui, cunoscută drept Săptămâna Luminată, debutează pe 12 aprilie 2026 și este marcată de un set specific de tradiții și slujbe speciale în fiecare zi, în biserici. Este un timp al bucuriei depline, motiv pentru care canoanele interzic oficierea slujbelor pentru cei adormiți până la Duminica Tomii.

În acest interval, salutul obișnuit este înlocuit cu „Hristos a Înviat!”, reflectând spiritul de comuniune și reînnoire spirituală ce definește acest nou ciclu din calendarul ortodox.

