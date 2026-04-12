La scurt timp după ce a părăsit show-ul de la Antena 1, Ceanu Zheng a stat de vorbă cu Libertatea despre lecțiile învățate în Republica Dominicană, dar și despre cum s-a înțeles cu alți concurenți.

„A fost o experiență intensă, din care am învățat mult mai mult decât mă așteptam. Am câștigat experiență reală de viață. Sincer, dacă m-ar lăsa cineva în mijlocul pădurii, aș sta acolo fără probleme acum, chiar de plăcere. Ca lecție, mi s-a confirmat un lucru clar: oamenii se unesc la greu. Chiar dacă sunt necunoscuți și chiar dacă există conflicte, în momentele dificile apare solidaritatea.

Am avut noroc de oameni ok. Dacă nu era așa, psihic ar fi fost mult mai greu. M-am înțeles bine cu majoritatea! Da, vreau să păstrez legătura cu ei. Nu treci prin astfel de experiențe cu oricine, iar asta creează un tip de legătură diferit, mai puternic decât în viața normală”, a spus Ceanu Zheng în exclusivitate pentru Libertatea.

„Faimosul” ne-a dezvăluit și ce comentarii a primit în mediul online după ce s-a întors în România, dar și ce planuri de viitor are.

„Au fost mixte, cum e normal. Dar, realist vorbind, aproximativ 80% au fost pozitive. Părerile vor fi mereu împărțite și nu mă concentrez pe comentariile negative. Le mulțumesc celor care mi-au trimis susținere și energie bună. Apreciez mult.

Mă întorc la viața mea de zi cu zi și o să mă ocup de proiectele de pe social media și dezvoltarea afacerilor existente. În paralel vreau să lansez propriul brand de haine și să explorez și alte direcții de business. Pe partea de media, îmi doresc să mai apar în astfel de formate. Sper să mai am ocazia să particip la reality show-uri și pe viitor”, a adăugat Ceanu Zheng pentru Libertatea.

La finalul discuției am fost curioși pe cine ar vedea Ceanu Zheng câștigător al show-ului Survivor România 2026 de la Antena 1, iar numele rostit de el a fost cel al fiului Andreei Esca.

„Mi-ar plăcea să câștige Aris Eram”, a încheiat Ceanu Zheng interviul pentru Libertatea.

