Cadoul de despărțire de 60 de milioane de dolari pe care Ben Affleck i l-a oferit fostei soții, Jennifer Lopez

Despărțirea dintre Ben Affleck și Jennifer Lopez continuă să surprindă, de această dată printr-un gest financiar impresionant. Actorul ar fi renunțat complet la partea sa din fosta locuință conjugală, evaluată la aproximativ 60 de milioane de dolari, oferindu-i-o fostei sale soții fără nicio compensație.

Vila de lux din Beverly Hills, în întregime a lui J.Lo

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, cei doi au modificat acordul de partaj după divorțul finalizat în ianuarie 2025. Astfel, Ben Affleck i-a cedat lui Jennifer Lopez întreaga sa parte la proprietatea din Beverly Hills, fără a primi bani în schimb.

Cei doi achiziționaseră locuința în mai 2023 pentru suma impresionantă de 60,85 milioane de dolari, plătită integral cash. Vila este una spectaculoasă, cu o suprafață de aproximativ 46.000 de metri pătrați construiți și dotări de lux: piscină infinity, terenuri de sport, sală de fitness complet echipată, ring de box și chiar spații dedicate relaxării și divertismentului.

O proprietate greu de vândut

Deși inițial casa a fost scoasă la vânzare pentru 68 de milioane de dolari, tranzacția nu s-a concretizat, deși existase un potențial cumpărător dispus să ofere 64 de milioane. Ulterior, prețul a fost redus la 52 de milioane de dolari, însă nici așa proprietatea nu și-a găsit un nou proprietar.

În prezent, Jennifer Lopez locuiește în această vilă, în timp ce își renovează o altă proprietate din Hidden Hills, achiziționată după separare.

Vieți separate după divorț

După despărțire, Ben Affleck și-a cumpărat o locuință în Pacific Palisades, în valoare de 20,5 milioane de dolari. Casa are cinci dormitoare, șase băi și un design modern, cu spații deschise și vedere spre grădină.

Cei doi și-au finalizat divorțul la începutul anului 2025, la mai puțin de cinci luni după ce Jennifer Lopez a depus actele. Relația lor, intens mediatizată, a început cu o nuntă discretă în Las Vegas, în 2022, urmată de o ceremonie fastuoasă în Georgia.

Gestul lui Ben Affleck de a renunța la zeci de milioane de dolari în favoarea fostei sale soții arată că, în ciuda separării, relația dintre cei doi a rămas una civilizată. Decizia vine ca o încheiere elegantă a unei povești de dragoste care a ținut prima pagină a presei internaționale ani la rând.

