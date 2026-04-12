Meniul de Paște al deținuților din Mioveni

La Penitenciarul Mioveni, din județul Argeș, deținuții sărbătoresc Paștele cu preparate tradiționale, potrivit Observator News. Mesele sunt servite în camerele de detenție deoarece penitenciarul nu dispune de o sală de mese.

„Le oferim câte un ou roșu, câte o felie de cozonac, drob, ridiche, ceapă verde. Avem și cozonac dietetic pentru deținuții care sunt la regim. Cei care sunt musulmani nu mănâncă carne de porc. Vor primi carne de miel, carne de vită”, a declarat un gardian de la Penitenciarul Mioveni.

Din cei 800 de deținuți din cadrul penitenciarului, 200 primesc meniuri personalizate, fie pentru că nu consumă carne de porc, fie pentru că nu au voie să consume zahăr.

„Afară avem alte soluții, alte oportunități, nu-mi convine aia, mănânc ailaltă. Acum, na, ne adaptăm. Într-un fel trebuie să fie puțin diferit față de libertate, că altfel nu s-ar mai numi închisoare”, a explicat un deținut pentru publicația citată.

Comenzi online din celule

Directorul Penitenciarului Mioveni, Patric Ghebaru, a precizat secretul gestionării eficiente a bugetului instituției. „Cartofii sunt de la noi, varza e de la noi, dovlecelul este de la noi. Noi muncim singuri pe câmpurile noastre și reușim să facem treaba asta și prețul e mult mai redus”, a explicat acesta.

Chiar și pâinea servită deținuților este produsă în brutăria penitenciarului, iar costul unei pâini este de doar 60 de bani.

O altă inovație implementată la Penitenciarul Mioveni este posibilitatea de a face comenzi online direct din celule. Datorită tabletelor montate în camere, deținuții pot achiziționa produse de la supermarket, în limita soldului disponibil.

„Vrei să îți iei comanda, bifezi, e totul conectat automat la soldul pe care-l ai. În perioada sărbătorilor sunt comenzi, suplimentăm chiar și numărul de angajați care distribuie comenzile”, a explicat Patric Ghebaru.

Conform datelor oficiale, întreținerea unui deținut costă statul român aproximativ 62 de lei pe zi. În prezent, în penitenciarele din țară se află aproape 26.000 de deținuți, ceea ce înseamnă un cost zilnic de peste 1,5 milioane de lei pentru bugetul de stat.

Chiar și în aceste condiții, deținuții pot primi vizite de la rude, iar pachetele tradiționale de Paște sunt permise, dar cu restricții clare. Greutatea maximă admisă este de 10 kilograme, iar toate alimentele sunt supuse unui control riguros.

Incendiu de Paște la acoperişul unor chilii ale Mănăstirii Bistriţa, din Vâlcea. Există risc de propagare la întreaga construcție

Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
12 aprilie, ziua de care se temea clarvăzătoarea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026. Un punct de cotitură pentru întreaga lume
Libertateapentrufemei.ro
12 aprilie, ziua de care se temea clarvăzătoarea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026. Un punct de cotitură pentru întreaga lume
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Avantaje.ro
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
Tvmania.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor

O femeie din Turda s-a dat drept bărbat și a păcălit cu 20.000 de euro o româncă stabilită în Italia: „Dacă mă dai în gât la poliție, îți rup capul!”
Știri România 08:24
O femeie din Turda s-a dat drept bărbat și a păcălit cu 20.000 de euro o româncă stabilită în Italia: „Dacă mă dai în gât la poliție, îți rup capul!”
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Adevarul.ro
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Ianis Hagi, dorit de Dinamo! Câți bani au fost puși pe masă: „Îl știu de mic!”
Fanatik.ro
Ianis Hagi, dorit de Dinamo! Câți bani au fost puși pe masă: „Îl știu de mic!”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
Viva.ro
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente

Andreea Popescu și Rareș Cojoc, împreună de Paște. Decizia pe care au luat-o de dragul copiilor: „Perioada aceasta mă găsește bucuroasă”
Stiri Mondene 09:15
Andreea Popescu și Rareș Cojoc, împreună de Paște. Decizia pe care au luat-o de dragul copiilor: „Perioada aceasta mă găsește bucuroasă”
Ce spune Ceanu Zheng despre Aris Eram, după ce a fost eliminat de la Survivor România 2026: „Mi s-a confirmat un lucru clar”
Exclusiv
Stiri Mondene 08:45
Ce spune Ceanu Zheng despre Aris Eram, după ce a fost eliminat de la Survivor România 2026: „Mi s-a confirmat un lucru clar”
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
TVMania.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Meniu de Paște după gratii cu 9 lei pe zi. Ce primesc deținuții în ziua de Înviere
ObservatorNews.ro
Meniu de Paște după gratii cu 9 lei pe zi. Ce primesc deținuții în ziua de Înviere
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Libertateapentrufemei.ro
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere
Mediafax.ro
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Ianis, un fotbalist în vârstă de 14 ani, a murit alături de tatăl său în accidentul de pe centura de nord a Craiovei! Întreaga familie este devastată: „Îngerii mei”
Wowbiz.ro
Ianis, un fotbalist în vârstă de 14 ani, a murit alături de tatăl său în accidentul de pe centura de nord a Craiovei! Întreaga familie este devastată: „Îngerii mei”
Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum în Vinerea Mare. Semnificația profundă a zilei în care creștinii își plâng Mântuitorul
Wowbiz.ro
Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum în Vinerea Mare. Semnificația profundă a zilei în care creștinii își plâng Mântuitorul
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”
KanalD.ro
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”

Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Cel mai bun jucător de la Rapid, „certat” de prietenă pentru ratarea campionatului: „Cum ai putut să nu dai gol de acolo?! Am crezut că nu-mi mai revin niciodată!”
Fanatik.ro
Cel mai bun jucător de la Rapid, „certat” de prietenă pentru ratarea campionatului: „Cum ai putut să nu dai gol de acolo?! Am crezut că nu-mi mai revin niciodată!”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit