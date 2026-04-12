Meniul de Paște al deținuților din Mioveni

La Penitenciarul Mioveni, din județul Argeș, deținuții sărbătoresc Paștele cu preparate tradiționale, potrivit Observator News. Mesele sunt servite în camerele de detenție deoarece penitenciarul nu dispune de o sală de mese.

„Le oferim câte un ou roșu, câte o felie de cozonac, drob, ridiche, ceapă verde. Avem și cozonac dietetic pentru deținuții care sunt la regim. Cei care sunt musulmani nu mănâncă carne de porc. Vor primi carne de miel, carne de vită”, a declarat un gardian de la Penitenciarul Mioveni.

Din cei 800 de deținuți din cadrul penitenciarului, 200 primesc meniuri personalizate, fie pentru că nu consumă carne de porc, fie pentru că nu au voie să consume zahăr.

„Afară avem alte soluții, alte oportunități, nu-mi convine aia, mănânc ailaltă. Acum, na, ne adaptăm. Într-un fel trebuie să fie puțin diferit față de libertate, că altfel nu s-ar mai numi închisoare”, a explicat un deținut pentru publicația citată.

Comenzi online din celule

Directorul Penitenciarului Mioveni, Patric Ghebaru, a precizat secretul gestionării eficiente a bugetului instituției. „Cartofii sunt de la noi, varza e de la noi, dovlecelul este de la noi. Noi muncim singuri pe câmpurile noastre și reușim să facem treaba asta și prețul e mult mai redus”, a explicat acesta.

Chiar și pâinea servită deținuților este produsă în brutăria penitenciarului, iar costul unei pâini este de doar 60 de bani.

O altă inovație implementată la Penitenciarul Mioveni este posibilitatea de a face comenzi online direct din celule. Datorită tabletelor montate în camere, deținuții pot achiziționa produse de la supermarket, în limita soldului disponibil.

„Vrei să îți iei comanda, bifezi, e totul conectat automat la soldul pe care-l ai. În perioada sărbătorilor sunt comenzi, suplimentăm chiar și numărul de angajați care distribuie comenzile”, a explicat Patric Ghebaru.

Conform datelor oficiale, întreținerea unui deținut costă statul român aproximativ 62 de lei pe zi. În prezent, în penitenciarele din țară se află aproape 26.000 de deținuți, ceea ce înseamnă un cost zilnic de peste 1,5 milioane de lei pentru bugetul de stat.

Chiar și în aceste condiții, deținuții pot primi vizite de la rude, iar pachetele tradiționale de Paște sunt permise, dar cu restricții clare. Greutatea maximă admisă este de 10 kilograme, iar toate alimentele sunt supuse unui control riguros.

