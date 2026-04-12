Farsa, întreținută cu ajutorul fotografiilor

O româncă stabilită în Italia a fost victima unei escrocherii sentimentale care a durat mai bine de doi ani. Convinsă că are o relație la distanță cu un bărbat cu care urma să se căsătorească, victima a transferat aproximativ 20.000 de euro către acesta.

În final, ancheta a scos la iveală un detaliu incredibil: „iubitul” era, de fapt, o femeie din Turda care i-a exploatat sentimentele pentru câștig material, relatează Turda News.

În perioada 2021–2023, victima a fost atrasă într-o relație fictivă pe Facebook de către „Marius”. Sub pretextul unei iubiri profunde, acesta i-a promis româncei din Italia că se vor căsători, reușind astfel să mențină legătura timp de 19 luni prin promisiuni despre un viitor comun.

Farsa a fost întreținută cu ajutorul fotografiilor, „Marius” reușind astfel să îi fure nu doar banii, ci și încrederea. Femeia a fost atât de captivată de imaginea creată încât ideea unei escrocherii nu i-a trecut niciodată prin minte pe parcursul celor doi ani.

Plăți făcute prin Western Union și MoneyGram

Minciunile au curs aproape 2 ani. Pentru a stoarce bani de la românca din Italia, femeia din Turda a simulat la telefon sau prin mesaje adevărate tragedii: probleme cardiace majore, intervenții chirurgicale complicate, perioade de detenție și boli incurabile. Fiecare sumă de bani era cerută ca o „ultimă soluție” pentru o situație critică.

Femeia a fost convinsă să facă zeci de plăți prin Western Union și MoneyGram, sub iluzia că își ajută logodnicul aflat la ananghie. Sumele de bani s-au scurs constant către județul Cluj, ajungând fie direct în buzunarul escroacei, fie în conturile unor interpuși din cercul ei de apropiați.

Suma totală trimisă de româncă s-a ridicat la aproximativ 20.000 de euro, bani pe care îi considera o investiție în viitorul său alături de „Marius”.

Escrocheria a ajuns în instanță

Povestea de „iubire” s-a destrămat în momentul în care victima a început să pună sub semnul întrebării neconcordanțele din poveștile iubitului său.

Situația a luat o întorsătură periculoasă în aprilie 2023, când, într-un apel telefonic, presupusa victimă a fost amenințată pentru a nu merge la poliție: „Dacă vin și mă dai în gât la poliție… îți rup capul! Mă jur că îți rup capul!”, i-ar fi spus aceasta, potrivit probelor audio din dosar.

Procesul escrocheriei de 20.000 de euro poate începe la Turda, după ce judecătorii au validat probele cheie: extrase bancare, înregistrări audio și mărturii. În ciuda gravității acuzațiilor, femeia care s-a dat drept bărbat a refuzat să colaboreze cu anchetatorii, absentând de la audierile programate.

