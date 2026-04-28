Și motorina s-a scumpit față de săptămâna trecută, astfel că în nici un lanț de benzinării, carburantul nu se mai găsește sub 9 lei.

Cât costă benzina marți, 28 aprilie 2026

Cea mai ieftină benzină standard este marți, 28 aprilie 2026, la prețul de 8,68 lei/l, la fel ca în ziua precedentă și se găsește la o stație Rompetrol din Iași. În Cluj-Napoca, cea mai ieftină benzină standard s-a scumpit cu 0,01 lei față de ieri și costă 8,69 lei la stațiile DHR, iar în restul țării, minimul este de 8,70 lei/l (o scumpire de 0,02 lei/l) și se găsește la stațiile Lukoil.

Stațiile Petrom au păstrat neschimbate prețurile de sâmbătă, iar un litru de benzină standard costă 8,72 lei/l la acest lanț de benzinării.

La Socar, benzina standard a ajuns luni 8,79 lei/l, preț rămas la fel încă de luni.

Stațiile Mol au menținut costul benzinei la nivelul din weekend, de 8,82 lei/l, la fel ca și OMV, la prețul de 8,83 lei/l.

Cea mai ieftină benzină standard costă 8,68 lei/l și se găsește în Iași, fiind urmată de Cluj-Napoca, cu 8,69 lei/l și apoi București, Timișoara și Constanța, cu 8,70 lei/l.

Cât costă motorina marți, 28 aprilie 2026

Prețul unui litru de motorină standard în București este marți, 28 aprilie 2026, de 9,07 lei/l, comparativ cu prețul de ieri, care era 8,98 lei/l (o creștere de 0,09 lei/l), și se găsește la stațiile OMV.

La stațiile Petrom, un litru de motorină standard costă 9,28 lei/l, cu 30 de bani mai mult comparativ cu ziua precedentă, când lanțul de benzinării vindea un litru de motorină la prețul de 8,98 lei/l.

OMV a menținut marți prețul din weekend, de 9,07 lei/l, la fel ca și Mol, costul de 9,19 lei.

În schimb, Socar a crescut prețul, de la 9,19 lei/l cât era luni, la 9,34 lei/l (o creștere de 0,15 lei).

Rompetrol a ridicat, de asemenea, costurile, un litru de motorină standard fiind marți 9,37 lei/l, în comparație cu 9,22 lei/l, prețul înregistrat luni (o scumpire de 0,15 lei). Dar Lukoil a menținut marți prețurile din ziua precedentă, motorina standard fiind 9,22 lei/l.

Marți, 28 aprilie 2026, cea mai ieftină motorină standard a trecut de pragul de 9 lei, costă 9,07 lei/l și se găsește în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți marți, 28 aprilie 2026

Cea mai ieftină benzină se găsește marți, 28 aprilie 2026, la prețul de 8,15 lei/l și este la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Astăzi, marți, 28 aprilie 2026, cea mai ieftină motorină se găsește la prețul de 8,83 lei/l, și este tot la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

