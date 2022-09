Prima mobilizare militară a Rusiei după cel de-Al Doilea Război Mondial, anunțată miercuri de Vladimir Putin, a declanșat proteste în zeci de orașe din întreaga țară.

Furia oamenilor pare să fie deosebit de puternică în regiunile minoritare etnice sărace, cum ar fi Daghestan, o regiune cu majoritate musulmană situată în Caucazul de Nord, notează Reuters.

Pe rețelele sociale au început să circule astăzi zeci de videoclipuri care arată scene violente.

Într-un videoclip pot fi auzite mai multe focuri de armă trase de polițiști pentru a dispersa protestatarii.

Dagestan, Russia. The first signs of real protest Ive witnessed so far.



You can hear the police shooting into the air; this doesnt seem to scare the crowd. pic.twitter.com/sTW0ozsI2o — xena ? (@xenasolo) September 25, 2022

Proteste de amploare au fost în special în capitala Makhachkala, unde mai multe drumuri au fost blocate.

In Dagestans Makhachkala, protesters are shouting “No to war!” and “Let them go!”, arguing with policemen, and trying to take back the detainees. Earlier, protesters against mobilisation blocked the federal highway.

Video: Utro Dagestan

?https://t.co/riv1nts2jG pic.twitter.com/gdGwThGK1y — Novaya Gazeta. Europe (@novayagazeta_en) September 25, 2022

Protests against mobilization began in Dagestan. Protesters have blocked the road and are fighting back against local authorities. The situation is heating up. pic.twitter.com/U8jeyFUeQe — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 25, 2022

În alte imagini surprinse, un grup de femei din Daghestan a fost surprins în timp ce-i explica unui polițist că Rusia a atacat Ucraina. Femeile strigă apoi „Nu războiului!”.

O altă filmare arată mai multe femei care fugăresc un ofițer de poliție.

Dagestan. Police officer is running away from women pic.twitter.com/fB2XgIcP8Q — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 25, 2022

Aflat în Caucazul de Nord, Daghestan este regiunea Federației Ruse cu cel mai mare număr de decese oficiale în rândul trupelor trimise în Ucraina, în cele aproape șapte luni de invazie în Ucraina. Oamenii au ieșit pe străzi încă de vineri și, la fel ca și azi, o mică mulțime a blocat o autostradă.

Nu doar în Daghestan, ci proteste de amploare au izbucnit în toată Rusia, înăbușite brutal de forțele de ordine. În Omsk, rușii chemați la mobilizare s-au luat sâmbătă la bătaie cu polițiștii care voiau să-i urce în autobuze.

La Sankt Petersburg, protestatarii au mers pe Nevsky Prospekt și au scandat „Putin în tranșee”.

