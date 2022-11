Protestele s-au declanșat de vineri, cu o demonstrație la Urumqi, capitala regională a regiunii Xinjiang din vestul îndepărtat, unde cel puțin 10 persoane au murit și alte nouă au fost rănite într-un incendiu într-o clădire rezidențială. Manifestanții au susținut că oamenii au pierit pentru că nu au putut scăpa din cauza restricțiilor Covid, o afirmație pe care guvernul local a negat-o.

Manifestațiile s-au extins în mai multe orașe și la universități din China, potrivit videoclipurilor disponibile pe rețelele sociale și relatărilor martorilor.

Videoclipuri difuzate pe scară largă arată sute de oameni din centrul orașului Shanghai aprinzând sâmbătă lumânări în memoria victimelor din incendiul din Xinjiang.

Mulțimea a ridicat ulterior foi albe de hârtie, ceea ce este în mod tradițional un protest simbolic împotriva cenzurii și a scandat: „Avem nevoie de libertate”.

În mai multe videoclipuri, autentificate de CNN și The Guardian, oamenii au putut fi auziți cerând ca liderul Chinei, Xi Jinping, „să demisioneze”. Oamenii au scandat „Nu testului Covid, da pentru libertate!” și „Nu vrem dictatură, vrem democrație!”.

Până acum era de neconceput ca dictatorul chinez să fie criticat atât de dur, mai ales după ce și-a asigurat puterea absolută în partid în octombrie și s-a încoronat conducător pentru a treia oară.

În Shanghai, mesajul „Nu sta tăcut” a fost vopsit cu spray pe un panou care sărbătorește cea de-a 70-a aniversare a Universității de Științe Politice și Drept din China de Est.

Potrivit informațiilor de la fața locului, poliția a arestat câteva persoane.

Police getting tired now too. They divided the crowd in two parts and arrested a few people. pic.twitter.com/vxmSTOjGSd