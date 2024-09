Pentru dispersarea manifestanților, poliţia a folosit gaze lacrimogene, gloanţe de cauciuc şi spray cu piper. Asta după ce sute de oameni s-au adunat în faţa clădirii care găzduieşte expoziţia internaţională bienală de apărare a forţelor terestre, mulți dintre ei scandând sloganuri pro-Palestina prin difuzoare şi fluturând steaguri palestiniene, conform înregistrărilor video.

A few thousand March around the Land Forces Expo to picket the entrances of the Melbourne Convention Centre.



Defence minister, generals and the CEOs of global weapons corps

Meet once a year at Land Forces to make deals and exhibit their new weapons pic.twitter.com/lVuCy4TmUz