Trump îl suspectează pe Putin că trage de timp

Președintele american Donald Trump a exprimat frustrare față de tactica lui Vladimir Putin de a adăuga condiții prealabile acordului. „S-ar putea să bată pasul pe loc”, a declarat Trump, într-un interviu pentru Newsmax. E ceva ce el însuși obișnuia să facă, atunci când nu dorea de fapt să încheie un acord.

În prezent, există puține lupte în vestul Mării Negre, Ucraina reușind să alunge marina rusă din zonă. Exporturile de cereale ale Ucrainei sunt aproape de nivelurile de dinainte de război, iar cele ale Rusiei sunt chiar mai mari.

Un acord de încetare a focului pentru transportul maritim ar reduce costurile de asigurare pentru ambele părți, dar aceste câștiguri ar fi marginale.

Ce vrea Rusia ca să semneze acordul de la Marea Neagră

Rusia vede acordul de a asigura o navigație sigură în Marea Neagră ca o modalitate de a rupe regimul de sancțiuni internaționale care i-a încetinit economia și veniturile de la începutul invaziei sale din februarie 2022 a Ucrainei. Un al doilea obiectiv este împărțirea alianței occidentale care s-a unit împotriva ei.

Kremlinul dorește restabilirea băncilor ruse în sistemul SWIFT și ridicarea altor sancțiuni. Aceste condiții ar permite băncilor și companiilor ruse sancționate să reia operațiunile financiare la scară largă, inclusiv pentru a sprijini efortul de război din Ucraina.

Recomandări Burhan Sönmez, unul dintre cei mai importanți disidenți turci: „Avem 400.000 de persoane după gratii, iar guvernul lui Erdoğan construiește noi închisori” | Interviu

Oficialii ucraineni sunt sceptici cu privire la acord, nefiind clar dacă acesta va acoperi portul important Mikolaiv, sau doar transportul maritim. În plus, Putin știe că Ucrainei îi va fi extraordinar de dificil să accepte condițiile sale și că un refuz face probabil ca SUA să suspende din nou transporturile de arme și partajarea informațiilor, ca pedeapsă, permițând noi succese rusești pe câmpul de luptă.

Pozițiile SUA și Europei în negocierile cu Putin

Administrația americană trebuie să decidă dacă acceptă condițiile Rusiei, riscând un conflict cu Europa, sau le respinge și caută alte modalități de a face presiuni asupra lui Putin. Cheia este că Trump are nevoie de cooperarea Europei pentru a îndeplini o serie din condițiile rușilor, în special restabilirea băncilor ruse în sistemul de compensare internațional SWIFT, cu sediul la Bruxelles.

Majoritatea liderilor europeni se opun ridicării sancțiunilor, insistând că acestea ar trebui eliminate doar când Rusia va pune capăt invaziei.

Ungaria ar putea bloca reînnoirea legislației de sancțiuni a UE, deschizând calea pentru restabilirea legăturilor economice cu Moscova.

Motive pentru a respinge acordul de la Marea Neagră

Bloomberg argumentează că există mai multe motive pentru care Trump ar trebui să se retragă din negocieri. Acordul nu aduce beneficii semnificative, fiind doar un «amuzament» înainte de o încetare a focului mai importantă. În plus, condițiile Rusiei ar avea un impact major, permițând finanțarea efortului de război, iar reducerea sancțiunilor ar elimina o pârghie importantă pentru negocierile viitoare. Nu în cele din urmă, Putin a reușit să lege încetarea focului în Marea Neagră de oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice, complicând situația.

Recomandări Manevra prin care Vladimir Putin vrea să-i ia Ucraina lui Zelenski: a propus o guvernare temporară la Kiev

Răspunsul din interiorul Ucrainei la negocierile în desfășurare a variat de la neîncredere la furie, potrivit Bloomberg.

Un sfat foarte relevant în cartea lui Donald Trump The Art of The Deal, pe care chiar Trump ar trebui să-l ia în calcul acum este: „Cel mai rău lucru pe care îl poți face într-o înțelegere este să pari disperat să o închei. Asta îl face pe celălalt să simtă miros de sânge și apoi ești mort.” Când vine vorba de încetarea focului la Marea Neagră, există sânge în apă.

Concluzie

Negocierile pentru un acord de încetare a focului în Marea Neagră se confruntă cu obstacole semnificative. Condițiile Rusiei ar putea slăbi sancțiunile internaționale și diviza alianța occidentală. SUA trebuie să cântărească cu atenție opțiunile disponibile, ținând cont de interesele Ucrainei și ale aliaților europeni.

Bloomberg sugerează că retragerea din negocieri ar putea fi cea mai bună opțiune pentru administrația Trump în acest moment, evitând astfel să facă concesii majore Rusiei fără beneficii semnificative în schimb.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News