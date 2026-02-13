Sistemul „Sunray” este compact, silențios și mult mai ieftin ca laserul SUA

În timpul unui test desfășurat într-un câmp deschis, operatorii au montat dispozitivul pe plafonul unui camion, l-au îndreptat spre o dronă de test și au activat laserul. În câteva secunde, drona a fost distrusă de un „fulger invizibil”. Spre deosebire de sistemele americane precum Helios, dezvoltate de Lockheed Martin pentru Marina Statelor Unite la un cost de 150 de milioane de dolari, Sunray este estimat să fie vândut pentru câteva sute de mii de dolari.

Pavlo Yelizarov, noul comandant al apărării aeriene ucrainene, explică succesul rapid al echipei sale: „Multe companii americane sunt motivate de bani. Pentru noi, este o chestiune de supraviețuire. De aceea ne mișcăm mai repede.”

Provocarea unui „dom aerian” ucrainean în lipsa unui sprijin occidental adecvat

Președintele Volodimir Zelenski a cerut prioritizarea dezvoltării unei apărări aeriene naționale, mai ales în contextul în care ajutorul militar occidental este redirecționat către alte regiuni, cum ar fi Orientul Mijlociu. În lipsa unui sprijin suficient din partea SUA și Europei, Ucraina a început să dezvolte propria versiune de scut aerian, similar cu „Domul de Fier” al Israelului, dar pe un buget mult mai mic.

Această provocare a fost încredințată lui Yelizarov, un fost producător de televiziune care, în 2022, a renunțat la cariera sa pentru a crea drone militare în timpul invaziei rusești. Împreună cu echipa sa, denumită „Grupul Lasar”, Yelizarov a reușit să dezvolte drone care au distrus echipamente militare rusești în valoare de peste 13 miliarde de dolari. În ianuarie 2026, el a fost numit adjunct al șefului Forțelor Aeriene Ucrainene, având misiunea de a coordona sistemele de apărare aeriană.

🇺🇦 BREAKING: Ukraine Unveils ‘Sunray Laser That Silently Takes Out Russian Drones



Kyiv has tested a silent, undetectable laser system capable of downing drones instantly, “like invisible lightning”, at a fraction of the cost of U.S. equivalents.



The truck mounted Sunray could… pic.twitter.com/J9f68m9QFD — Defence Index (@Defence_Index) February 13, 2026

Pe lângă „Sunray”, Ucraina a dezvoltat și alte tehnologii promițătoare

Compania Skyfall, fondată în 2022, a creat drone precum „Vampire” și un interceptor rapid numit P1-Sun, care a doborât deja peste 700 de drone rusești Shahed. Potrivit The Atlantic, acest interceptor, cunoscut sub porecla „Pisun” (un termen colocvial în ucraineană), este produs la scară largă de Skyfall și ar putea deveni un element-cheie în apărarea aeriană a Ucrainei.

Sistemul „VAMPIR” a fost folosit de ucraineni până acum în principal pentru a doborî dronele rusești, dar acest sistem ghidat cu laser are o aplicabilitate mult mai largă. În plus, sistemele Vampire sunt relativ ieftine pentru ceea ce oferă – producerea unei unități costă aproximativ 22.000 de dolari.

De asemnea, Kievul se laudă cu racheta de croazieră Flamingo, dar analiștii pun la îndoială calitățile acesteia.

„Industria dronelor din Ucraina este astăzi cea mai mare oportunitate pentru investitori”, a declarat Zelenski în fața studenților Institutului de Aviație din Kiev, pe 9 februarie 2026. Planurile includ deschiderea a 10 centre de export în Germania, statele baltice și alte părți ale Europei, pentru a extinde piața producătorilor ucraineni de tehnologie militară.

Riscurile unei escaladări tehnologice în război

Totuși, dezvoltarea rapidă a acestor arme ridică îngrijorări etice și de securitate. Fondatorul Skyfall a declarat: „Am deschis o cutie a Pandorei care mă înspăimântă. Dacă un P1-Sun ajunge pe traiectoria unui avion civil, nimeni nu ar ști cine este responsabil.” Deși aceste arme sunt esențiale pentru a proteja Ucraina de atacurile aeriene rusești, ele subliniază și riscurile unei escaladări tehnologice în război.

Pe măsură ce războiul intră în al cincilea an, Ucraina continuă să dezvolte soluții inovatoare pentru a contracara dronele rusești, care provoacă distrugeri semnificative infrastructurii civile. Orașe din sudul Ucrainei, precum Herson și Nikopol, au fost ținta atacurilor cu drone, iar locuitorii vorbesc despre „safarii umane”, unde civilii devin victime ale atacurilor deliberate.

Cu toate acestea, ucrainenii sunt hotărâți să își asigure supraviețuirea. „Domul antidronă nu este despre viitor”, a subliniat ministrul Apărării Mihailo Fedorov. „Este despre supraviețuirea de azi.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE