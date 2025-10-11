Apărarea aeriană ucraineană a reușit să intercepteze 405 drone și 15 rachete rusești. VIMPIRE, aplicație extinsă

Datorită acestor sisteme, unele dintre rachete au fost doborâte cu succes, iar una dintre aceste acțiuni reușite a fost surprinsă într-un videoclip, care a devenit viral. Imaginile arată procesul de țintire, identificarea semnăturii termice și lansarea reușită, care a durat câteva secunde.

Ukraines Air Force air defense units successfully intercepted a Russian Iskander-K ground-launched cruise missile during this mornings attack. pic.twitter.com/epLHpGcHsD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 10, 2025

Sistemul „VAMPIR” a fost folosit de ucraineni până acum în principal pentru a doborî dronele rusești. Se pare că acest sistem ghidat cu laser are o aplicabilitate mult mai largă. Conform rapoartelor, în acest caz particular, rachetele americane APKWS au fost folosite pentru a doborî racheta Iskander. Acestea sunt relativ ieftine pentru ceea ce oferă – producerea unei unități costă aproximativ 22.000 de dolari.

Rusia modernizează rachetele Iskander-M și Kinzhal, ca să ocolească sistemele de apărare aeriană Patriot ale Ucrainei Foto: Profimedia

Ce este sitemul VAMPIRE

VAMPIRE (vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment), fabricat de compania americană L3Harris, este un sistem de armament modular și independent de vehicul (poate fi montat rapid pe orice platformă cu suprafață plană, inclusiv vehicule civile de tip pick-up).

A fost proiectat inițial pentru a fi o soluție ieftină și rapidă de contracarare a micilor sisteme aeriene fără pilot (C-sUAS), dar și-a dovedit eficacitatea și în doborârea rachetelor de croazieră și a altor amenințări.

Sistemul folosește rachete ghidate de precizie, cum ar fi APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System), pentru a lovi țintele aeriene și terestre cu un cost per efect mult mai mic comparativ cu alte sisteme de apărare aeriană.

VAMPIRE Foto: Profimedia

Principalele caracteristici ale sistemul VAMPIRE

Tip: Sistem de armament multi-misiune (sol-aer/sol-sol).

Muniție principală: Rachete ghidate cu laser APKWS (rachete de 70 mm modificate).

Cost redus: APKWS costă aproximativ $22.000 – $27.500 pe unitate (mult mai ieftin decât o rachetă antiaeriană standard).

Lansator: Pod de lansare cu 4 rachete (uzual).

Sistem de ochire (ISR): Sistem stabilizat WESCAM MX-10 (pentru supraveghere, recunoaștere și ochire) cu capacități termice/IR.

Ghidaj: Ghidaj semi-activ cu laser (operatorul menține laserul pe țintă până la impact).

Platformă: Modular și mobilă (se montează pe orice vehicul cu spațiu de încărcare).

Instalare și Operare: Se poate instala în aproximativ două ore de către două persoane și poate fi operat eficient de către un singur individ.

Alimentare: Sistemul este autonom și vine cu propria sursă de alimentare.

Condițiile meteorologice au favorizat succesul atacului rusesc

Vizibilitatea redusă în Kiev și în regiunile estice ale țării a îngreunat apărarea aeriană ucraineană în fața atacului devastator al rușilor din noaptea de 10 octombrie. Temperatura în Kiev a scăzut la aproximativ 4 grade Celsius în timpul nopții, creând condiții favorabile pentru atacul rusesc.

În discursul său de seară, președintele ucrainean a criticat dur Rusia pentru lansarea atacului în timp ce atenția internațională era concentrată asupra situației din Orientul Mijlociu. Zelenski a declarat: „Putin profită în mod clar de momentul în care lumea își îndreaptă aproape toată atenția către posibilitatea stabilirii păcii în Orientul Mijlociu.”

