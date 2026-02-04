Utilizare limitată și eficiență scăzută pentru rachetele Flamingo

Din mai 2025, observatorii conflictului au identificat doar câteva operațiuni în care au fost folosite rachetele Flamingo. Conform unei liste publicate de „Euromaidanpress.com”, doar nouă astfel de rachete au fost lansate, iar mai puțin de jumătate au atins ținta.

Experții consideră că această rată scăzută de succes ar putea fi compensată de costurile de producție mai reduse comparativ cu rachetele de înaltă tehnologie germane.

Cu toate acestea, producția în masă a rachetelor Flamingo, planificată inițial pentru sfârșitul anului 2025 sau începutul lui 2026, nu a fost încă anunțată. „Cred că ceva nu funcționează cum trebuie”, a declarat  expertul în armament Fabian Hoffmann pentru Tagesspiegel, subliniind că nu există indicii clare ale unei producții pe scară largă.

Trecerea de la producția de drone la rachete Flamingo, posibil un pas prea mare

Gustav Gressel, un alt expert militar, a observat că rachetele Flamingo sunt utilizate mult mai puțin decât s-a anunțat inițial. El crede că apărarea antiaeriană rusă a reușit să intercepteze unele dintre aceste rachete, care sunt mari și mai puțin manevrabile. „Dacă ar fi fost capturate multe, Rusia ar fi folosit acest lucru mai intens în propagandă”, a spus Gressel pentru pentru Tagesspiegel.

Un alt factor ar putea fi dificultățile întâmpinate de producătorul Fire Point, care a fost fondat în 2022 și produce și drone. „Se întâmplă adesea ca firmele să își asume proiecte mult mai ambițioase decât pot duce. Trecerea de la FP-1 și FP-2 (dronele de luptă) la Flamingo este un salt considerabil”, a explicat Hoffmann.

Noua rachetă de croazieră XL a Ucrainei, „Flamingo”
Flamingo poate parcurge până la 3.000 de kilometri. Foto X/Tal Inbar

Capacități tehnice impresionante pentru Flamingo

  • Conform expertului în securitate Fabian Hoffmann, focosul rachetei cântărește peste 1.150 kg, echivalentul a 450-550 kg de explozibil. Acest lucru îi conferă o putere distructivă semnificativ mai mare decât dronele și rachetele mici utilizate până acum de Ucraina.
  • Raza de acțiune a Flamingo este de aproximativ 3.000 km
  • Are o anvergură de aproximativ 6 metri și o greutate de 6.000 kg.
  • Viteza terminală ridicată și greutatea mare permit focosului să penetreze mai adânc ținta înainte de explozie.
  • Raza letală este de aproximativ 21 de metri pentru ținte fortificate și 38 de metri pentru structuri mai puțin rezistente.

Controverse și probleme de corupție legate de compania producătoare

Fire Point, compania din spatele rachetei Flamingo, a fost implicată în controverse politice în Ucraina. Conform presei, compania a fost investigată de autoritățile anticorupție pentru facturi umflate legate de producția de drone. Deși Fire Point a negat acuzațiile, iar autoritățile nu au confirmat existența unor nereguli, imaginea rachetei Flamingo a avut de suferit.

Unele fabrici implicate în producția rachetei Flamingo ar fi putut fi distruse de atacurile rusești

Un alt motiv al problemelor proiectului ar putea fi legat de războiul în desfășurare și dependența continuă a Ucrainei de sprijinul occidental, în ciuda încercărilor de a dezvolta producții interne.

Gressel a sugerat că unele fabrici implicate în producția rachetei Flamingo ar fi putut fi distruse de atacurile rusești. „Au existat câteva lovituri în iarna lui 2025 în vestul Ucrainei despre care autoritățile au evitat să vorbească. De obicei, acest lucru se întâmplă când sunt lovite uzine de armament”, a afirmat el.

Flamingo mai are și limitări tehnice. Potrivit lui Gressel, racheta este potrivită doar pentru ținte mari ca rafinării, depozite de petrol sau fabrici, nu pentru obiective bine protejate, precum buncărele. Acest deficit, spune expertul, „are legătură și cu Occidentul” potrivit pentru Tagesspiegel.

Eficiența Flamingo va depinde de un lucru major: calitatea informațiilor

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, Kievul a cerut în mod repetat arme puternice („game changer”) Occidentului spunând că acestea o vor ajuta să facă față Moscovei și să inverseze soarta războiului. Deși impactul acestora a fost unul major pe câmpul de luptă ele nu au reușit să inverseze soarta războiului.

Potrivit lui Gressel, eficacitatea Flamingo va depinde de calitatea informațiilor ucrainene despre ținte. „Cu cât se știe mai precis despre apărarea țintelor și eventualele breșe în apărarea aeriană rusă, cu atât mai bine pot fi planificate operațiunile”, a explicat el.

