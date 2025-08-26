„Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din ședinta Coaliției, după ce citesc un titlu halucinant: «UPDATE Scandal la ședința Coaliției? Nicușor Dan a părăsit sediul Guvernului după doar o jumătate de oră SURSE»”, a scris Ciucu pe Facebook, în timpul discuțiilor de la Palatul Victoria cu PSD, USR și UDMR.

„Nu, nu e niciun scandal. Discutăm civilizat, chestiuni extrem de tehnice. Domnul Președinte a venit, a discutat cu șefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esențiale și a plecat», a adăugat el, fără alte detalii.

„E ca la Radio Erevan: «E adevărat că tovarășul X și cu tovarășul Y s-au certat? Da, în principiu s-au certat, doar că punctele lor de vedere coincid și au agreeat cum vor proceda în viitor»”, a conchis Ciucu.

Președintele Nicușor Dan a stat 30 de minute la Palatul Victoria, la începutul ședinței de coaliție PSD-PNL-USR-UDMR, așa cum a relatat Libertatea, care l-a filmat pe Nicușor Dan la sosire (ora 17.28) și la plecare (ora 18.02). A fost prima participare a unui președinte al României la o ședință de coaliție la sediul Guvernului.

Video: Cristian Otopeanu / Libertatea

Motivul real pentru care Nicușor Dan a stat numai 30 de minute la Guvern este că la ora 18.00 avea programată primirea ministrului de Externe din Republica Moldova, Mihai Popșoi, la Palatul Cotroceni.

Potrivit informațiilor Libertatea, Nicușor Dan le-a transmis liderilor coaliției, Ilie Bolojan (premier și președinte PNL) și Sorin Grindeanu (președinte interimar PSD), că majorarea vârstei de pensionare a magistraților, decisă în coaliție, este prea bruscă și că trebuie să refacă proiectul. Concret, legea trebuie rescrisă astfel încât să prevadă o perioadă mai lungă de tranziție, precum și o tăiere mai mică a pensiilor speciale, asta după protestele magistraților.

Actualul proiect prevede că vârsta de pensionare va crește la 65 de ani, iar pensia unui magistrat va fi de cel mult 70 la sută din ultimul salariu net, nu 80 la sută din brut, așa cum este acum. Modificările se vor regăsi în pachetul doi de măsuri fiscale, care va fi asumat de Executiv în Parlament peste câteva zile.