Pentru a veni în sprijinul consumatorilor români – care își repară autoturismele în baza polițelor RCA, CASCO sau pe cont propriu, industria de asigurări propune introducerea unui tarif de REFERINȚĂ pentru reparațiile auto, publicat anual de o autoritate publică cu competență în domeniu. Tariful, care va avea caracter STRICT INFORMATIV, ar veni în sprijinul consumatorilor români, oferindu-le acestora repere și permițându-le să fie mai bine informați cu privire la costurile implicate de reparațiile auto.



Conceptul de tarif de REFERINȚĂ la reparațiile auto este susținut de rezultatele studiului IRES privind percepția românilor față de asigurările auto, studiu din care a reieșit că 94% dintre românii care conduc un autovehicul consideră că publicarea tarifelor de referință pentru reparațiile auto ar fi binevenită.



Pentru a susține introducerea în legislație a acestui concept de tarif de REFERINȚĂ, reprezentanții industriei de asigurări au transmis Senatului României poziția lor, exprimată în mod public încă de la începutul anului, și anume că industria susține introducerea unui TARIF DE REFERINȚĂ pentru reparațiile auto, CU TITLU INFORMATIV, și NU impunerea unei plafonări a tarifelor aferente reparațiilor auto.

Propunerea vine și ca urmare a faptului că, pe de o parte, asigurătorii sunt supuși controlului, supravegherii și aplicării de sancțiuni de către autoritatea de reglementare, supraveghere și control, conform legii, inclusiv sub aspectul tarifelor practicate (raportarea la un tarif de referință pentru primele de asigurare RCA, cheltuielile administrative și de vânzare ale poliței de asigurare sunt limitate la 25%, notificarea prealabilă a modificării tarifelor de primă practicat etc.). Însă, pe de altă parte, pe zona despăgubirilor auto se observă o creștere continuă a costurilor de reparații datorată în special prestatorilor de servicii de profil care, așa cum prevede legea actuală, nu au niciun fel de restricție, constrângere sau interdicție în acest sens. În cele din urmă, toate acestea ar putea afecta consumatorii de asigurări RCA. Spre exemplu, conform unei analize de piață tip „mystery shopping” realizată de UNSAR în anul 2018, repararea unei mașini acoperită de o asigurare poate fi de până la 4 ori mai scumpă decât a aceleiași mașini cu aceeași daună, dar fără asigurare.



Nu în cele din urmă, industria de asigurări, care este angajată într-un dialog deschis cu toți cei interesați de revizuirea legislației RCA, recomandă menținerea de către toate părțile implicate a unei comunicări constructive, corecte, transparente, în beneficiul consumatorilor și al tuturor clienților, FĂRĂ A FOLOSI TEHNICI DE DEZINFORMARE ȘI FĂRĂ A TRANSMITE ÎN SPAȚIUL PUBLIC INFORMAȚII ERONATE.



Asigurările auto sunt, de departe, cel mai cunoscut produs de acest tip, iar industria de asigurări depune eforturi importante ca să îmbunătățească serviciile pe care le oferă, motiv pentru care a și derulat de curând un studiu la nivel național în care i-a întrebat pe șoferi despre percepția lor privind asigurările auto și nu numai. Studiul – efectuat de IRES (Institutul Român pentru Evaluare și Strategie) – a arătat că peste 90% dintre șoferii români își doresc să știe care este valoarea despăgubirii plătite de asigurătorul RCA în cazul unei daune. În același timp, mai mult de jumătate dintre șoferi și-ar dori să știe care este valoarea reparației aferente polițelor de tip CASCO.



