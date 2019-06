Kaufland lansează în România un nou concept de hipermarket, implementat în premieră în magazinul din București, șos. Colentina, nr. 6, care a fost complet reamenajat pentru a oferi cea mai modernă experiență de shopping, inspirată din universul mall-urilor.

Transformările includ: raioane noi – precum Sushi Bar, Fresh Bar, Sandwich Bar, rotiserie interioară, vitrine tip bar cu self-service, sortimente noi de produse proaspete gata de servire, vitrine cu servire asistată și signalistică supradimensionată la raioane, precum și un design nou, implementat atât în interior, cât și în exterior – la punctul Grill și în parcare.

De asemenea, magazinul are o poziționare nouă a raioanelor, ce ține cont de obiceiurile de cumpărarare ale clienților prin alăturarea produselor complementare. Conceptul oferă o experiență de shopping mai simplă, mai rapidă și mai plăcută.

Nou raion: Sushi bar



Zona pentru sushi dispune de o vitrină tip bar self-service, ce oferă diferite specialități sushi, dar și accesorii pentru preparare și consum. Produsele se remarcă printr-o prospețime de excepție, clientul putând asista de cele mai multe ori la procesul de producție, în cadrul unui scurt live cooking al preparatelor. Proiectul este realizat în partenerit cu franciza Yuzu Sushi, renumită pentru expertiza sa în acest domeniu.

Nou raion: Fresh Bar – smoothies & sucuri proaspete & sandwich-uri



În premieră, Kaufland a introdus un Fresh Bar, ce oferă clienților posibilitatea de a-și prepara propria salată pe loc, alegând dintr-o varietate de mix-uri proaspete puse la dispoziție. Raionul oferă și salate gata preparate și ambalate sau snacks-uri din legume proaspete, tăiate și gata de consum sau gustări fresh rapide. În plus, are și o zonă de smoothies sau sucuri proaspete gata ambalate, după rețete proprii sau simple, cu fructe și legume în funcție de sezonalitate, dar și produse marcă proprie K-to go sau alte branduri disponibile în piață.



Tot aici, clienții care sunt pe fugă pot lua la pachet preparate cu un sortiment variat de la salate de fructe sau sandwich-uri din trei tipuri de pâine, preparate în fiecare zi după rețete moderne și gustoase. Acestea reprezintă sortimente noi de produse, adaptate celor mai recente tendințe de consum și stilului de viață modern.

Vitrine tip bar self-service



Vitrinele sunt amenajate pentru categoriile de produse din mezeluri, brânzeturi și delicatese, oferă un sortiment de aproximativ 400 de produse proaspete gata ambalate și au fost create pentru a optimiza timpul de așteptare la raioanele cu servire asistată.

Rotiserie interioară și Grill exterior modernizat



În interior, clienții vor putea achiziționa mâncare gătită și articole de rotiserie. În exterior, punctul Grill are un design nou, modernizat, care pune accentul pe prospețime și rapiditatea în achiziție. Acesta va include și sortiment nou, cu produse variate, cum ar fi nuggets, gustări fresh precum salate, wok de legume, dar și fructe de mare. Pentru desert vor fi disponibile prăjituri și cafea.

Traseu de cumpărături simplificat



Pentru a ajuta clienții să găsească mai rapid produsele de care au nevoie, noul concept implementează raioanele cu articole complementare. Astfel, de exemplu, lângă brutărie clienții vor găsi și produse ce însoțesc de obicei produsele de panificație – precum cafea, ceai, specialități tartinabile, miere, gemuri etc. Raioanele cu articole complementare au la bază studii făcute în magazin pentru obiceiurile de consum, preferințe sau frecvența achiziției.

Magazin în magazin: buticul de frumusețe K-Beauty și Tabac Shop



Magazinul include și cele mai recente concepte lansate de Kaufland, Tabac Shop și buticul de frumusețe K-Beauty, un spațiu ce oferă produse cosmetice, machiaj și parfumerie, dotat cu casă proprie de marcat și consultanți specializați pentru vânzare asistată.

Automat de reciclare a deșeurilor



În parcarea magazinului, Kaufland pune la dispoziție și o infrastructură de reciclare de tip self-service, cu automate speciale pentru trei tipuri de ambalaje, inclusiv plastic. Aici, clienții pot recicla PET-uri (cu volum de până la 3 litri), sticlă și doze de aluminiu (cu volum de până la 1 litru) și vor primi drept răsplată un cupon de reducere ce poate fi folosit în magazin.

Deoarece pentru Kaufland protejarea mediului înconjurător este o prioritate noul magazin din Colentina deține și o instalație de climatizare ecologică. Sistemul de frig din magazin este fără freon și utilizează numai CO2, protejând astfel mediul înconjurător, fără să folosească pentru încălzire lemne, gaze sau petrol.

Cu prilejul redeschiderii magazinului a fost extinsă și rețeau de grădini urbane comunitare „Grădinescu”. Proiectul Grădinescu a fost demarat în 2017, prin dezvoltarea unei rețele formate din 11 grădini urbane comunitare. Grădinile sunt concepute pentru a fi îngrijite de locuitori – prin participare şi de echipa Grădinescu – prin expertiză, facilitare şi cercetare.

Despre Kaufland România

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.270 de magazine în 7 țări și o rețea de 126 de magazine în România. În 2019, Kaufland România a primit pentru a treia oară certificarea Best Buy Award, care atestă că este lanțul de magazine cu cel mai bun raport calitate – preț de pe piața locală. Kaufland deține și distincția Customers Friend pentru compania cu cele mai bune servicii pentru clienți, acordată de Institutul internațional ICERTIAS, în urma unei analize de piață. Strategia noastră are ca scop îndeplinirea dorinţele clienților cu accent pe garanţiile şi serviciile noastre, varietate, un nivel ridicat de calitate şi, bineînţeles, preţuri atractive. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.kaufland.ro.