(Publicitate) Noi studii privind alternativa ţigărilor eletronice. Sunt acestea o soluție?

Mecanismul prin care acestea funcționează este destul de simplu: atunci când țigara electronică este declanșată, un senzor activează rezistența care produce vapori ai lichidului din dispozitiv. Dispozitivele sunt alcătuite dintr-o baterie care furnizeaza curent rezistenței. Lichidul din țigara electronică este compus din nicotină, glicerină vegetală și arome alimentare.

Industria țigărilor electronice a evoluat foarte mult în ultimii ani. Dacă primele modele electronice erau de dimensiuni mai reduse și se foloseau de cartușe imbibate cu nicotină, modelele de azi sunt mai mari, folosesc rezervoare de lichid și produc in general o cantitate mult mai mare de vapori. Noua legislație din Uniunea Europeană impune notificarea și testarea tuturor produselor asociate cu tutunul. În momentul de față este permisă doar comercializarea produselor testate anterior în UE.

În momentul de față exista doua abordari privind modelele electronice MTL si DLH. Prima varianta este cea similara cu utilizarea țigărilor clasice și presupune inhalarea în același fel. A doua alternativa presupune inhalarea directa a unei cantități mare de vapori direct în plămani. Un model din prima categorie este Ego Aio, o tigara electronica de mici dimensiuni, ușor de folosit, perfect adaptată incepatorilor. Acest model este de tip MTL (mouth to lung) si se foloseste ca si țigările clasice. Fiind un model sub-ohm se recomanda folosirea lichidelor de țigari cu o concentrație de nicotină de cel mult 12 mg. Ego Aio are un acumulator integrat de 1500 mAh si un rezervor de 2 ml, fiind un dispozitiv, spun producatorii, practic destinat celor care doresc experiente similare cu cele oferite de țigările traditionale.

Pentru utilizatorii avansați sunt variante mai puternice de tip DLH (direct lung inhale). Aceste modele presupun inhalarea directa a vaporului in plămâni în cantități mari. Un bun exemplu este țigara electronică Aramax Power care este echipat de un acumulator puternic de 5000 mAh și un rezervor redus la 2 ml. Din cauza cantității mari de vapori generate dispozitivele de mare putere nu sunt recomandate începătorilor. Aramax Power ca și celelate dispozitive din acestă categorie pot fi folosite cu lichide cu o concentrație de nicotină de maxim 3 mg.

În ultimi ani numărul de vaperi a crescut considerabil în raport cu numărul fumătorilor, iar acest lucru arată că fenomenul țigărilor electronice ia amploare și are rezultate în rândul celor care își doresc să se lase de fumat. În anul 2017, 6.9 milioane de oameni alegeau să vapeze în detrimentul fumatului, acest an fiind cel în care țigările clasice au ajuns la cel mai scăzut nivel de consum din ultimii ani.

Eficiența țigărilor electronice în comparație cu alte metode anti-fumat:

Fumatul este principala cauză a decesului la nivel mondial, iar renunțarea la fumat este un proces extrem de dificil pe care foarte puține persoane îl duc la bun sfârșit. Se pare că dintre plasturi, gumă cu nicotină și țigări electronice, acestea din urmă sunt cele mai eficiente în lupta anti-fumat.

Un studiu recent realizat pe un eșantion de 900 de persoane fumătoare pe o perioadă de un an arată că 18% din cei care au renunțat să se lase de fumat au reușit cu țigările electronice, în timp ce doar 9.9% dintre aceștia au renunțat folosind metode alternative de renunțare la fumat.

Cu toate acestea, autoritățile sunt încă sceptice în ceea ce privește utilizarea țigărilor eletronice din cauza faptului că, fiind invenții de dată relativ recentă, efectele acestora nu au putut fi testate în timp.

Care sunt ultime concluzii ale cercetătorilor despre țigările electronice:

Ultimele studii realizate în Marea Britanie arată că renunțarea la fumatul clasic în favoarea țigărilor electronice ajută la reducere dependenței de fumat și la îmbunătățirea condiției fizice. De asemenea, în cele 28 de zile în care 31 de fumători au renunțat la fumatul clasic pentru țigările electronice, markerii de toxicitate din sânge s-au diminuat față de faza inițială.

De asemenea, în cazul celor care aleg să vapeze, riscurile de apariție a cancerului se reduc considerabil, țigările electronice având mult mai puține substanțe nocive (țigările normale conțin cel puțin 70 de substanțe toxice) decât cele clasice.

Cu toate acestea, țigările electronice nu sunt complet sigure pentru organism. Acestea pot afecta plămânii și vasele de sânge, însă studiile arată că țigările electronice sunt cu 95% mai puțin nocive pentru organism decât țigările clasice.

Probabil unul dintre aspectele negative atunci când vorbim despre țigări electronice este faptul că acestea încep să fie din ce în ce mai răspândite în rândul adolescenților. Țigările electronice pot fi benefice pentru cei care aleg să renunțe la fumat și să înlocuiască acest viciu cu vapatul, însă folosirea acestor dispozitive de către minori nu poate fi un aspect pozitiv. Majoritatea adolescenților care încep prin a folosi țigări electronice, devin fumători la maturitate. De asemenea, cercetătorii nu recomandă consumul de țigări electronice nici femeilor însărcinate sau nefumătorilor.

Concluzii:

Deși este o problemă care se dezbate încă, avantajele țigărilor electronice au începu să fie vizibile în cazul celor care au ales aceste dispozitive pentru a renunța la fumat. Conform studiilor din ultima perioadă, utilizarea țigărilor electronice este o alternativă bună pentru fumat și poate ajuta la renunțarea la acest viciu și la îmbunătățirea stării generale de sănătate.

Totodată, țigările electronice pot reduce posibilitățile de dezvoltare a cancerului pulmonar și a atacului cerebral pe care le are un fumător clasic, însă acestea nu reduc în totalitate riscul apariției acestor probleme grave.