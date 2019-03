(Publicitate) Primul eveniment de alergare montana din Predeal

Pasionatii de alergare montana, trail running, pot afla mai multe informatii despre eveniment si se pot inscrie pe site-ul https://predealforestrun.ro/.

Predeal Forest Run este organizat de aceeasi echipa ce organizeaza si Baneasa Forest Run, cel mai mare eveniment de alergare pentru amatori din Padurea Baneasa – 1.550 de alergatori inscrisi la editia din 24 martie 2019.

Dupa mai bine de un an de cercetat zona in cele mai mici detalii, organizatorii au ales trei trasee, toate cu plecare de la baza partiei Clabucet, cabana ”Fulg de nea”, care vin in intampinarea tuturor tipurilor de alergatori, fie ca vorbim despre amatori sau persoane experimentate cu acest tip de competitie.

Cea mai mare parte a traseelor de cros si semimaraton se desfasoara pe potecile din padure, chiar daca vorbim de un eveniment de alergare cu adevarat montana. De aici, a venit firesc si numele evenimentului: Predeal Forest Run.

Astfel, proba K14 de cros are 13,5 km, o diferenta de nivel de 600 m si se adreseaza celor care doresc o alergare rapida sau celor care abia acum fac primii pasi in alergarea montana. Traseul K14 ajunge aproape de Susai si apoi urca sprea Clabucet si Cabana Garbova.

Pentru cei ceva mai obisnuiti cu alergarea montana, exista traseul K25, cu o distanta de 24,5 km si 1.150 metri diferenta de nivel, pe poteci strajuite de peisaje care incarca cu energia necesara pentru a merge mai departe. Obiectivele traseului de semimaraton sunt Poiana stanei Pietricica, Susai si Cabana Garbova.

Ultimul, dar nu cel din urma, este traseul K39, ce insumeaza 38,5 km, cu o diferenta de nivel de 2.300 m. Se adreseaza alergatorilor montani cu experienta, fiind o provocare chiar si pentru acestia. Acest traseu combina poteca din padure cu golul alpin ce se regaseste in zona Varfului Piatra Mare (1.844m) si Cabana Piatra Mare. K39 se intinde pana la iesirea din Canionul 7 scari in partea stanga si pana la Clabucetul Azugei in partea dreapta. Aici, intr-o zi senina, poti avea parte de o panorama spectaculoasa, pe mai multe niveluri, ce porneste de la piciorul telecabinei din Busteni si pana pe Vf. Piatra Mare, cu tot ce este intre ele: Crucea Caraiman, Costila, Garbova, Piatra Craiului, Clabucet Plecare, Postavaru, Susai.

”Ideea acestui eveniment s-a nascut din entuziasm si pasiunea pentru alergare. De la entuziasmul pe care l-am gasit pe plan local, la Predeal, si pana la entuziasmul echipei de eveniment, al alergatorilor si al partenerilor. De fiecare data cand am povestit despre Predeal Forest Run, reactiile incepeau cu veselia aflarii unei vesti bune. Asta ne da energie si este o motivatie pentru noi sa facem un eveniment din pasiune si pentru pasionatii de alergare montana.”, a delcarat Theodor Manolache, organizator Predeal Forest Run.

Toti alergatorii care se inscriu la Predeal Forest Run vor primi kitul de participare care contine tricou tehnic de alergare, medalie de finisher turnata, cronometrare, fotografii de pe traseu, pasta party si alte beneficii. Premiile pentru podiumurile primei editii insumeaza 8.100 de lei.

Pentru ca orice eveniment are nevoie si de sustinere, Predeal Forest Run se bucura de sustinerea brandului romanesc de incaltaminte S-KARP.

”S-KARP s-a nascut din dragostea pentru munte si natura, misiunea noastra fiind de a-i sustine pe oamenii sa exploreze lumea, sa se pastreze in miscare si sa-si depaseasca limitele. Sustinem cu mandrie Predeal Forest Run, un eveniment ale carui ingrediente corespund perfect valorilor noastre”, a declarat Ciprian Pop, CEO S-KARP

Pentru cei care vin impreuna cu familia si doresc sa viziteze imprejurimile dupa ziua alergarii, le amintim ca in zona se afla cateva obiective turistice interesante: Cascada Tamina, Canionul 7 scari, Pestera de Gheata si Manastirea Predeal sunt cele mai importante dintre ele.

Predeal Forest Run este o competitie organizata in parteneriat cu Primaria Orasului Predeal prin Centrul National de Informare si Promovare Turistica.

”Predeal Forest Run 2019 este o competitie cum nu ai mai vazut! Cabane, peisaje unice, cele mai vechi poteci turistice, drumuri regale, izvoare si rauri, atractii turistice naturale, cel mai curat aer, paduri patrunse doar de oamenii munților, toate la Predeal Forest Run, 29 Iunie. Va indemn sa participati pentru a descoperi natura in timpul unei alergari spectaculoase”, a spus Marius Campeanu, directorul Centrului National de Informare si Promovare Turistica, Predeal.

Multumim partenerilor S-Karp, ZUZU, Barilla, Eisberg si cabana Fulg de Nea.