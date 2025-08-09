„Operațiune” specială a pompierilor din Broșteni

Indundațiile din Broșteni au distrus complet peste 20 de case și au provocat pagube la sute e gospodării și locuințe. Pompierii și jandarmii continuă misiunile în zonă și patrulează la Broșteni și în localitățile învecinate, în care viitura a provocat pagube.

Într-o zi obișnuită de patrulare în zona inundată din Neagra (Broșteni), jandarmii au auzit niște mieunături neașteptate venind dintr-un cort. Potrivit IGSU, echipajul a decis să investigheze imediat.

Sunetele păreau să vină de la o înălțime de peste 7 metri, din acoperișul cortului. Jandarmii au solicitat ajutorul pompierilor din apropiere, care se ocupau de evacuarea apei dintr-o zonă inundată.

„În timp ce patrulau prin zona afectată de inundații din localitatea Neagra (Broșteni), un echipaj de jandarmi a auzit ceva neașteptat: niște mieunături firave, venind din interiorul unui cort. Curioși și îngrijorați, jandarmii au intrat imediat să investigheze.

La prima vedere – nimic. Dar, ascultând mai atent, sunetele se auzeau clar… de sus, de undeva din acoperișul cortului, aflat la peste 7 metri înălțime”, a transmis IGSU, într-o postare pe Facebook.

Puii de pisică, salvați din cort de pompieri

Pompierii au intervenit prompt cu o scară culisabilă specială pentru intervenții la înălțime. Un pompier a urcat cu grijă și a descoperit doi pui de pisică ascunși în acoperiș.

Conform relatării IGSU, „doi puiuți, două ghemotoace pufoase care încăpeau perfect în buzunarul uniformei” au fost coborâți în siguranță la sol. Nimeni nu știe cum au ajuns cele două animale acolo, însă cel mai probabil pisica mama a încercat să își protejeze puii în timpul viituri și i-a dus acolo.

„Probabil, în timpul viiturii, pisica mamă și-a urcat puii acolo unde a crezut ea că vor fi în siguranță – sus, departe de apă și pericole. Iar intuiția ei a fost bună”, a mai precizat IGSU.

Pisicuțele au parte de o nouă șansă și un viitor fericit

Povestea are un deznodământ fericit. O fetiță din zonă a adoptat puii, promițând să le ofere un cămin cald și multă afecțiune.

Această intervenție demonstrează că misiunile de salvare implică nu doar curaj, ci și empatie și grijă. Echipajele de intervenție au dovedit încă o dată că spiritul de salvator transcende speciile.

„Finalul? De poveste! O fetiță din zonă i-a luat în grijă și a promis că le va oferi o casă caldă și multă iubire”, a mai scris Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, într-o postare pe Facebook.

Aproape 200 de case, distruse complet în timpul inundațiilor de la Broșteni

Bilanțul pagubelor de la Broșteni, județul Suceava, în urma inundațiilor din iulie 2025 este devastator:

Circa 2.300 de oameni au rămas fără locuințe și bunuri, practic și-au pierdut aproape totul într-o singură noapte.

Sunt 3 victime decedate.

200 de persoane au fost salvate din situații de risc, unele cu ajutorul elicopterelor.

Casa fost afectată grav de viitură, iar digul de protecție a cedat, lăsând zona vulnerabilă.

Drumurile sunt blocate de aluviuni, copaci doborâți și poduri rupte, unele comunități fiind izolate.

Pagubele estimate de autorități pentru Broșteni și localitățile învecinate ajung la aproximativ 78 de milioane de euro.

În zonă sunt în desfășurare lucrări de urgență pentru repararea rețelelor de apă și canalizare, iar alimentarea cu apă curentă a fost restabilită abia după circa 10 zile de la inundații.

Agricultura a fost serios afectată: culturi și pășuni au fost distruse, iar multe animale au murit.

PAID a început plata primelor despăgubiri pentru locuințele afectate, cu sume care pot ajunge până la 100.000 lei.

Autoritățile au declarat stare de alertă în zonă, iar intervențiile continuă, fiind nevoie de sprijin umanitar pentru locuitori, inclusiv hrană, apă, îmbrăcăminte și materiale pentru refacerea gospodăriilor. De asemenea, accesul în multe zone este încă dificil din cauza distrugerilor masive ale infrastructurii.

